"Kudüs'e Sahip Çık" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yaşattığı vahşete ve drama dikkati çekmek amacıyla Beyoğlu Tünel'de "Kudüs'e Sahip Çık" konulu fotoğraf sergisi açtı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, İslam coğrafyasının bir parçası olan, aynı zamanda üç büyük dinin kutsal saydığı ve Müslümanların ilk kıblesinin yer aldığı Kudüs'te, Filistinlilerin İsrail tarafından uğradığı saldırılara ve Kudüs halkının yaşadığı drama seyirci kalmayan İETT, Kudüs'e dikkati çekmek amacıyla Anadolu Ajansı'ndan derlenen fotoğraflardan oluşan sergiyi ziyaretçilerin izlenimine sundu.

ABD'nin Kudüs kararının ardından tüm dikkatlerin bölgeye çekildiği aktarılan açıklamada, "Kudüs'te üç büyük dine mensup insanlar, Osmanlı idaresinde bulunduğu 400 yıl boyunca barış ve huzur içinde yaşamıştı. Kudüs’ün Osmanlı’nın elinden çıkmasıyla birlikte özellikle son 100 yıllık zaman diliminde bölgede gözyaşı ve acı hiç dinmedi. Son yıllarda ise Filistin halkı, İsrail'in saldırılarına daha fazla maruz kalmaya başladı." ifadelerine yer verildi.

Sergi, ay sonuna kadar ziyarete açık kalacak.