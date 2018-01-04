Kuğu Gölü Balesi Antalya'da sahnelenecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Çaykovski'nin ünlü eseri "Kuğu Gölü Balesi"ni bu sezon ilk kez sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 1875 yılında Bolşoy Balesi için bestelediği, Marius Petipa ve Lev İvanov'un klasik koreografileri üzerine, Armağan Davran ve Volkan Ersoy'un güncel koreografisiyle Haşim İşcan Kültür Merkezinde seyirciyle buluşacak Kuğu Gölü Balesi, 11 Ocak 2018'de Antalya DOB tarafından bu sezon ilk kez sahneye konulacak.

Orkestrayı Alexandru Samuil'in yöneteceği eserin kostüm tasarımı Savaş Camgöz, dekor tasarımı Gürcan Kubilay, ışık tasarımı Fuat Gök'e ait.

Kuğu Gölü Balesi'nde "temiz bir aşkın büyü ve kötülüğe nasıl galip geldiği" anlatılıyor. Çaykovski'nin müziğiyle dünya bale tarihinin en sevilen yapıtı olarak bilinen ve dünyada en çok sahnelenen balelerden biri olan eserde "Odette" ve "Odile" rolünü Iaroslava Volkova, "Prens Siegfried" rolünü Tolga Burçak, "Von Rothbart" rolünü Burak Özbek canlandıracak.