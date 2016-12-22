Kulaklıkaya AA'nın

ANKARA (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kulaklıkaya, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Kulaklıkaya, Münir Zakiroğlu'nun çektiği, İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşların Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto ettiği "Vatandaşın darbe girişimini protestoları" isimli fotoğrafa oy verdi.

Kulaklıkaya, "Tarihimizde ilk defa darbeye karşı verilen sivil direnişin fotoğrafı. Darbeyi hiç bir zaman onaylamadık ama genelde sineye çektik." diye konuştu.

SESRIC Genel Direktörü Kulaklıkaya, yaşam kategorisinde ise foto muhabiri Cem Genco'nun "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Kulaklıkaya, Suriye'nin İdlib kentinde rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Mamun Halid Nasır'ın 5 yaşındaki kızının, babası tedavi edildiği için yaşadığı mutluluğu yansıtan fotoğrafı seçti.

Kulaklıkaya, foto muhabiri Berk Özkan'ın "Hakeme kırmızı kart" adlı fotoğrafı için oy kullandı.



Spor kategorisinde, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor'un Türk Telekom Arena'daki maçında Trabzonsporlu oyuncu Salih Dursun'un, hakem Deniz Ateş Bitnel'in kararlarına tepki göstererek elindeki kartı alıp hakeme gösterdiği fotoğrafı beğenen Kulaklıkaya, "Sıra dışı bir an, genelde hakemler futbolculara kırmızı kart gösterir. Demek ki hakemler de kırmızı kartlık hata yapabilir." dedi.



