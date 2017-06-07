Kültür sanat camiası iftarda bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Kültür sanat camiası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ iftarında bir araya geldi.

Sanat ve edebiyat dünyasından isimlerin yanı sıra basın mensuplarının ve birçok davetlinin katıldığı iftar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ parkında gerçekleştirildi.

Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Selamet, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program sonrası yaptığı konuşmada, Türkiye'yi iç ve dış düşmanlara karşı savunan şehitleri rahmet, gazileri de minnetle andığını dile getirdi.

Selamet, gündemdeki olaylara değinerek, "Şehit ve gazilerimizin acısını paylaşan bu aziz millet, asla emperyalist güçlerin kurbanı olmayacaktır. Dünya artık bunu anladı. Ne 15 Temmuz vatan hainlerinin girişimi ne de global güçlerin Türkiye üzerindeki bitmez tükenmez niyet ve bu niyetlere ulaşma gayretleri bu ülke insanını yıldırabildi. Batı bunu anladı. Hala 'Dünya 5'ten büyüktür' diyenlerin ülkesi olmaya devam ediyor Türkiye." diye konuştu.

- İstanbul Kitapçısı'nda 7 milyon 127 bin 988 liralık satış

Kültür AŞ'nin gerçekleştirdiği kültür ve sanat çalışmalarına da değinen Selamet, "2016 yılı içerisinde sunduğumuz 538 konseri 95 bin 451 İstanbullu izledi. Yıl içerisinde yaptığımız 272 tiyatro gösterimini de 42 bin 920 vatandaşımız izledi. 542 olan çocuk oyunumuz ise 150 bin 187 İstanbullu izleyicinin beğenisini kazandı. Yıl boyu 182 sinema gösterimi yaptık ve 6 bin 304 kişiye ulaştık." ifadelerini kullandı.

Selamet, Kültür AŞ'nin geçen yıl 584 seminer ve söyleşi, 16 sergi, 61 özel etkinlik ve 94 ramazan konseri düzenlediklerini sözlerine ekledi.

Sayıları 12'ye ulaşan İstanbul Kitapçısı'nda geçen yıl 7 milyon 127 bin 988 liralık satış yapıldığını aktaran Selamet, 47 kitap, 7 müzik albümü ve bir belgesel film çalışması yaptıklarını anlattı.

Selamet, "Anemas Zindanları", "İstanbul Kent Müzesi", "Tekfur Sarayı", "Tasavvuf Müzesi", "Magnavra Bizans Müzesi" ile "15 Temmuz Demokrasi Müzesi"nin de yakın bir zamanda açılacağını söyledi.

İstanbul İl Kültür Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Kültür AŞ Müdürü Nevzat Kütük ve Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur'un da yer aldığı iftara, aralarında İbrahim Sadri, Coşkun Sabah, Neşe Karaböcek, Ahmet Özhan, Mine Koşan, Mustafa Demirci, Bedri Ayseli, Aykut Kuşkaya ve Özdemir Erdoğan'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.