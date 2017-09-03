Kültür turlarının bayram rotası Güneydoğu

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Tarihi mekanları, inanç turizmindeki potansiyeli ve eşsiz lezzetleriyle yerli ve yabancı turistin kültür turları kapsamında sıkça ziyaret ettiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 10 günlük Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyenlerin gözdesi oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sıcak bir yaz dönemini geride bırakan bölge, havaların serinlemeye başlamasıyla tarih ve doğa ile iç içe olan kentlerde konuklarını ağırlıyor.

Kültür turlarının en önemli güzergahlarının bulunduğu bölge, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla da Türkiye'nin önde gelen tur firmalarının tamamının rotasını çevirdiği yer oldu.

Dünyanın en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen Göbeklitepe ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen Şanlıurfa, bölgenin en fazla ziyaret edilen merkezlerinin başında geliyor.

Başta meşhur baklavası olmak üzere, gastronomi turizmiyle bilinen Gaziantep de tarihi ve turistik mekanlarıyla yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor.

Tarihi taş evleri ve farklı medeniyetlere ev sahipliği dolayısıyla "Medeniyetlerin beşiği" diye nitelendirilen Mardin de kartpostallık görünümüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Terör olayları nedeniyle son yıllarda sancılı bir dönem geçiren Diyarbakır da huzurun tesis edilmesi ve yürütülen kapsamlı yatırım hamleleriyle adeta küllerinden doğuyor.

- "Değişim ve sirkülasyon var"

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Genel Sekreteri ve bölgesel turizm rehberi Kamil Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin özellikle kültür ve gastronomi anlamında ziyaretçilerine eşsiz bir imkan sunduğunu belirtti.

Hükümetin 10 günlük tatil kararının hem vatandaşı hem turizmciyi sevindirdiğini anlatan Türkmen, "Bölgemizde 10 günlük tatilin yoğunluğu özellikle bayramın ikinci günü kendini gösteriyor. Bu tatil büyük bir hareketliliğe vesile oldu. Bayramın ilk gününde bölgenin muhafazakar kimliği ön planda oldu, ikinci gün ise insanlarımızın ören yerlerini ziyareti sürüyor." dedi.

Günübirlik ziyaretlerin yoğun olduğunu vurgulayan Türkmen, "Bölgenin bir değişimi ve sirkülasyonu söz konusu. Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'a günübirlik bir hareketlilik gözlemliyoruz. Eylül ayının ikinci haftasından sonra Ekim'e doğru özellikle turların yoğun talebini karşılama dönemi içerisine gireceğiz. Biz bu hareketliliği görünce o dönemden daha fazla ümitliyiz. Dolayısıyla konaklama o günlerde kendini daha çok hissettirecek." diye konuştu.

- "Kısa program yetmiyor"

İstanbul'dan Şanlıurfa'ya turla geldiğini belirten Ebru Demirci de gün boyu kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdiklerini anlattı.

Alışveriş yaptıklarını ifade eden Demirci, şunları söyledi:

"Biz sadece Şanlıurfa değil, Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep'i tatil süresince gezmeyi planladık. Bir Güneydoğu Anadolu turu yapıyoruz. Dün geceyi Adıyaman'da Nemrut Dağı'nda geçirdik. Ondan önce Gaziantep'i dolaştık. Yarın da Mardin ve Diyarbakır'ı dolaşarak turumuzu tamamlayacağız. Şehirlerimizi genel anlamda kısa programla gezmek yetmiyor ama genel bir bakış açısı anlamında bizim için faydalı oldu. Biz bayramı bu şekilde değerlendirmeyi düşündük."

Kahramanmaraş'tan ziyaret için Şanlıurfa'ya ilk kez geldiğini belirten Cennet Çam da kenti çok beğendiğini ancak bayram dolayısıyla kalabalık bulduğunu aktardı.