Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman, Çin heyetini kabul etti

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Çinli dostlarımızı da Türkiye'de misafir etmekten ve çok değerli artistlere Türkiye'de film çektirmekten mutlu oluruz. Bunun için Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız maddi ve manevi. Bu konuda da her türlü iş birliğine açığız." dedi.

Yunus Emre Enstitüsünün "kültürel diplomasi" çalışmaları kapsamında tanınmış program yapımcısı, film yönetmeni, müzisyen, iş adamı, gazetecilerin de aralarında bulunduğu 16 kişilik Çinli heyet, Yayman'ı Bakanlıkta ziyaret etti.

Yayman, burada yaptığı konuşmada, Türklerin evine gelen insanları tanrı misafiri olarak gördüğünü ve en iyi şekilde ağırlamak istediğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da Çin'de olduğunu dile getiren Yayman, bunu çok güzel bir tesadüf olarak değerlendirdi.

Yayman, Çinlileri Türkiye'de misafir etmek istediklerini belirterek, "Çin dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesi. Biz istiyoruz ki Çin'den milyonlarca insan buraya gelsin. Buradan, sizin aracılığınızla Anadolu'dan Çin'deki dostlarımıza da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sizi burada misafir etmekten onur duyduk. Bu buluşmayı gerçekleştirdiği için de Yunus Emre Enstitüsü Başkanımız Şeref hocamıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Heyet üyelerinin çalışmaları hakkında bilgi alan Yayman, şöyle konuştu:

"Çinli dostlarımızı Türkiye'ye davet ediyoruz. Burası gizemli bir ülke, dünyanın açık hava müzesi. Burada hikayesi olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Türk dizi sektörü dünyada en çok dizi çekilen sektörlerden biri. Çok başarılı bir sinemamız var. Türkiye, Amerika'dan sonra en çok dizi satan bir ülke. Dünyanın her yerinde Türk dizileri izleniyor. Çinli dostlarımızı da Türkiye'de misafir etmekten ve çok değerli artistlere Türkiye'de film çektirmekten mutlu oluruz. Bunun için Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız maddi ve manevi. Bu konuda da her türlü iş birliğine açığız. Bunun ispatı da Bakanımızın Çin'de olmasıdır."

- "Çin'in önemli yüzlerini burada ağırlamak bizim için bir onur"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ise Yayman'a heyeti kabul ettiği için teşekkür etti.

Türkiye ile Çin arasındaki dostluğunun sürebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunus Emre Enstitüsünün daha çok çalışması gerektiğini vurgulayan Ateş, "İnsanların birbiriyle, yüz yüze iletişimi çağımızda zor olduğu için ekran üzerinden halklar birbirleriyle iletişime geçiyor. Bu açıdan da Çin'in önemli yüzlerini burada ağırlamak bizim için bir onur. Özellikle ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak Sinema Genel Müdürlüğü ve sinema, film alanında Türkiye'nin çok büyük yatırımları var. Türkiye ile birlikte ya da Türkiye'de yapılan çekimlerle ilgili çok ciddi oranda teşvikler var." değerlendirmesinde bulundu.