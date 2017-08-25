Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş:

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 10 günlük bayram tatilinin Türkiye için büyük bir fırsat olduğu ancak kimsenin bu fırsatı yanlış şekilde değerlendirmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, "Şu anda dün akşam itibarıyla bize gelen bilgiye göre Türkiye'deki turist oteller yüzde yüz doluluk seviyesine ulaşmıştır. Bu güzel bir gelişmedir. Ancak özellikle tur operatörleri, otelciler ve turizm sektöründeki tüm arkadaşlarımızı uyarıyorum. Bunu vesile bilerek kimse özellikle yerli turiste fahiş fiyatlar uygulamasın ve yabancı turistlere yaptıkları hizmetin aynısını yerli turistlere de mutlaka yapsınlar." dedi.

Ayasofya Müzesi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, yetkililerden devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Kurtulmuş, Ayasofya'nın hem kendisinin hem de içindeki eserlerin kültür tarihi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Osmanlı'nın Ayasoyfa'ya büyük bir özenle baktığını dile getirerek, "Gözünün içi gibi bakmıştır ve çeşitli defa çok geniş kapsamlı restorasyonlar yapılmıştır. Bunlardaki ana fikir, Ayasofya kiliseyken ne varsa onların korunması, bozulmadan binanın tüm mimari, sanat özellikleriyle korunması şeklinde olmuştur. Hatta şunu bir kıyas olarak söyleyebiliriz, 1204'te burada Haçlılar işgal ettiği zaman, sadece mezhep farklılığından dolayı burada ne varsa, ne kadar ikonlar varsa tahrip, talan edilmiş." diye konuştu.

Ayrıca buradaki Ortodokslara ciddi şekilde baskı ve zulüm edildiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Fatih Sultan Mehmet fethedip, Ayasofya'yı camiye dönüştürdükten sonra askerlerinden birisinin Ayasofya'daki mermerleri elindeki çekiçle tahrip ettiğini gördüğünde, bizzat kendisi mani olmuş ve 'Hayır. Bu, bize kalmış olan bir eserdir' diyerek, Ayasofya'nın kılına zarar verilmesinin önüne bizzat kendisi geçmiştir. Ondan sonraki dönemlerde biliyorsunuz İstanbul çeşitli depremlerde hasarlar görmüş. Çok ciddi tamiratlardan geçirilmiş. Şu an Ayasofya'da 1850'den bu yana gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmekte olan en önemli bakım ve onarım faaliyetlerinden birisi yapılıyor. Önce yerde çatlamış mermerlerin derzlerinin değiştirilmesi, kırılmış olan mermerler numaralandırılarak, zeminlerinin düzeltilmesi ve tekrar o mermerlerin oraya yapıştırılması, dış cephedeki çatlakların giderilmesi ve kuzey cephenin iç onarımlarıyla ilgili restorasyonlar devam ediyor. Ümit ediyoruz ki 2018'in sonuna kadar bu iç zeminin düzeltilmesi ve düzenlemeler bitirilecektir."

Kurtulmuş, Ayasofya'nın şadırvanı, medresesi, imarethanesiyle büyük bir külliye olduğunu ve bunun tüm unsurlarıyla, diğer tarafların da onarılması çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

- "Ayasofya fetih hakkıdır"

Bir gazetecinin, Ayasofya'nın camiye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini sorması üzerine Kurtulmuş, "Şu anda gündemimizde yok ancak sonuçta biliyorsunuz Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in fethinin sonucu olarak ibadethane haline getirilmiş. Daha sonra Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüş. Şu anda gündemimizde yok ama Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet'in fetih hakkı olduğunu da ifade etmek isterim." cevabını verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı tatilinde tur operatörlerinin fahiş fiyatlar uyguladığının ifade edilmesi üzerine ise şunları kaydetti:

"10 günlük bayram tatili Türkiye için büyük bir fırsattır. Ancak kusura bakmayın kimse de bu fırsatı yanlış şekilde değerlendirmesin. Şu anda dün akşam itibarıyla bize gelen bilgiye göre Türkiye'deki turistik oteller yüzde yüz doluluk seviyesine ulaşmıştır. Bu güzel bir gelişmedir. Ancak özellikle tur operatörleri, otelciler ve turizm sektöründeki tüm arkadaşlarımızı uyarıyorum. Bunu vesile bilerek kimse özellikle yerli turiste fahiş fiyatlar uygulamasın ve yabancı turistlere yaptıkları hizmetin aynısını yerli turistlere de mutlaka yapsınlar. Bu bir fırsata, 'kısa günün karı'na dönüştürülmesin. Bu uyarıyı dostça yapmayı vazife telakki ediyorum."

Bayram tatillerinde her yıl çok sayıda trafik kazası olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "Bu kazalar son yıllarda azalmış olmakla birlikte tatillerde yüreğimizi dağlıyor. Vatandaşlarımıza, 'Aman dikkat edin, kurallara uyun. Biraz geç gidin ama sağ salim gidin. Gerçekten tatilde sevdiklerinizi mahzun bırakmayın.' uyarısını da yapmak isteriz. Bütün trafik polislerimiz, emniyet kuvvetlerimiz yol emniyetini temin etmek bakımından en üst düzeyde alarma geçirilmiştir. Ancak herkes aracını kendisi kullanıyor. Tüm sürücülerimize 'aman dikkat' diyoruz. Arabada taşıdığınız tüm canlara önem atfedin. Uyumadan yola çıkmayın. Kurallara mutlaka uyun. Biraz da yavaş gidin, yolun keyfini çıkarın. Yolu da tatilin bir parçası haline getirin." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, yerli ve yabancı ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi.