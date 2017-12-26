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"Kurbağa Öyküleri" müzikali sahnelendi

- Samsun Devlet Opera ve Balesinin sahnelediği ve yıllarca Broadway'de kapalı gişe oynayan "Kurbağa Öyküleri" müzikalini ilkokul öğrencileri ücretsiz izledi

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) tarafından, Brodway çocuk müzikali ''Kurbağa Öyküleri'' sanatseverler ile buluşturuldu.

SAMDOB, yıllarca Broadway'de kapalı gişe oynayan ''Kurbağa Öyküleri'' müzikalini sahneledi.

Derin bir dostlukla birbirine bağlı iki yakın arkadaşın öyküsünün anlatıldığı ''Kurbağa Öyküleri"nin Türkiye prömiyeri, Şahan Gürkan rejisörlüğünde gerçekleştirildi. Müzikalin müzik yönetmenliğini ise Çelik Kasapoğlu üstlendi.

Müzikalin dekorları Hakkı Kandır, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Amerikalı yazar ve illüstratör Arnord Lobel'in ünlü "Frog and Toad Stories" adlı resimli çocuk kitabından derlenen öykülerin sahneye taşındığı müzikalde biri kara, biri su kurbağası iki arkadaşın başlarından geçen eğlenceli maceralar, iki kahramanın dostluklarıyla yalnızlık, kıskançlık, iradesizlik, korku, sabırsızlık gibi korku ve dertlerinin üstesinden gelmeleri anlatılıyor.

Orijinal adı "A Year With Frog and Toad" olan, Robert ve Willie Reale kardeşlerin sahneye uyarladığı müzikal, dünyanın en prestijli tiyatro ödüllerinden Tony Ödüllerine 3 kez aday gösterilmişti. Yıllarca Broadway'de kapalı gişe oynanan eser, Türkiye'de ilk kez SAMDOB tarafından sahnelenmiş oldu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen müzikalin prömiyerini, SAMSDOB'un sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Çarşamba ilçesindeki Gökçeçakmak İlkokulu'ndan 140 öğrenci de ücretsiz izledi.


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''Kurbağa Öyküleri'' MüzikaliSAMDOBSamsun
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