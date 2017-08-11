"Kurt Kapanı" filmi Kütahya'da çekiliyor

KÜTAHYA (AA) - Yönetmenliğini Yüksel Torun'un yaptığı "Kurt Kapanı" adlı sinema filminin çekimleri Kütahya'nın Emet ilçesinde başladı.

Vizyona kasım ayında girmesi planlanan sinema filminin oyuncu kadrosunda Yeşim Salkım, Eren Vurdem, Gaye Turgut Evin, Cengiz Okuyucu, Ümit Acar, Orhan Milli, Ramazan Doğan, Semih Baysal, Ezel Salık, Abidin Adıyaman, Furkan Baysal, Asuman Sibel Mert ve çocuk oyuncu Ayşe Tuana Şahin bulunuyor.

Yönetmen Torun, filmde rol alan oyuncularla Emet'teki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, aksiyon ve dram içeren bir sinema filmi çektiklerini söyledi. Filmin kasım ayında vizyona girmesinin planlandığını belirten Torun, şöyle konuştu:

"Aksiyon ve dram ağırlıklı bir film çekiyoruz. Film aslında bir Yeşilçam hikayesi. Sadece biraz günümüze göre modernize edildi. Üç yıldır üzerinde çalıştığımız bir hikayeyi sinemaya uyarladık. Film bir babanın oğlunun ölümüyle başlamaktadır. Film aslında içinde çok gizli bir aşkı barındırmaktadır. İnsanların geçmişinde yaptıkları hatalar, aldıkları kararlar ömür boyunca karşısına çıkmaktadır. Geçmişte kötülük yaptıysanız önünüze hep kötülükler, iyilik yaptıysanız hep iyilikler çıkar aslında, filmin de ana konusu budur."

Torun, sinema filmlerini zorluklara rağmen Anadolu'da çekmeyi tercih ettiklerini dile getirerek, "Emet, filmimiz için uygun ve şirin bir ilçe. Biliyorsunuz sinema filmi çekerken karşılaştığımız en büyük eksiklik konaklama sorunu. Şanslıyız ki burada faaliyet gösteren termal otel bizim bu eksikliğimizi giderdi. Aynı zamanda film ekibi yorgunluğunu Emet'in şifalı termal sularında atıyor. Ayrıca ilçede yaşayan yetenekli insanlarımıza da filmde rol verdik." ifadelerini kullandı.

- "Ülke yararına bir şey yapıldığında medyada çok fazla yer almıyor"

Sanatçı Yeşim Salkım da sinemanın emek verilen, herkesin sanat adına küçük paralarla çalıştığı bir sektör olduğunu dile getirdi.

Ülke yararına sanat için bir şeyler yapıldığında medyada çok az yer aldığını savunan Salkım, şunları söyledi:

"Ülkede sanatsal değeri olan bir şeyler yaptığınızda, ülke yararına bir şeyler yaptığınızda medyada alacağınız yer çok azdır. 'Filmde yeni aşk mı doğuyor, oyuncular aşk mı yaşıyor?', yok 'Birbirlerinin saçına asıldılar, dokundular' gibi magazin olayları maalesef medyada daha fazla yer almaktadır. Benim 26 yıllık sanat hayatımda gördüğüm izlenimler böyledir. Sonuç itibarıyla Türkiye’de artık her şey para için yapılıyor. Başrol oyuncuları paralarını alır. Ama yandaki oyuncular aslında daha kıymetlidir, çünkü tiyatrocudur. Filme çok büyük emekleri de vardır. Onlara para verirken üç liranın, beş liranın hesabı yapılır. Dizi sektörü böyledir. Sinema ise gerçekten emek verilen, herkesin küçük paralara çalıştığı, sanat adına iyi bir şeyler yapmaya çalıştığı bir sektördür."

Salkım, sinemaya gönül verdiği için Emet'te olduğuna değinerek, "Yönetmene güvendiğim için bugün buradayım. Burada olmaktan da mutluyum. İnşallah güzel bir film olur ve seyircinin takdirini alır, yurt dışında da festivallere gider. Bir sinema filmi için en büyük ödül yurt dışında festivallerde yer almasıdır." dedi.