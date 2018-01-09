"Kurtköy Patileri"nin mamaya giden yolu

İSTANBUL (AA) - HARUN POLAT - Pendik'te bir grup gönüllü, Kurtdoğmuş Mahallesi'nde ormanlık alanda kendi imkanlarıyla yaptıkları yuvalara mama bırakarak, sahipsiz köpeklerin hem beslenme hem de barınma ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Sosyal medyada "Kurtköy Patileri" hesabıyla hayvanseverlerin bir araya geldiği bir platform oluşturan gönüllü Murat Cem Yetkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada ellerinden geldiğince sahipsiz köpekleri beslemeye çalıştıklarını söyledi.

Yetkin, Pendik Belediyesi'nin yaklaşık 100 yemlik ve suluk yardımı yaptığını aktararak, "2012-2013 yılından bu yana bu bölgede bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Haftanın bir günü ile başladık, şu an haftanın en az 3 ya da 4 günü gelmeye çalışıyoruz. Toplamda bin-bin 200 kadar 'gariban' var bu ormanda. Yetebildiğimiz kadarını doyurmaya çalışıyoruz. Kısırlaştırmaya çalışıyoruz, gerek kliniklerde gerekse belediye barınaklarında, rehabilitasyon merkezlerinde. Durumu kötü olanları alıyoruz, tedavi ediyoruz." diye konuştu.

Sahipsiz köpekler için palet ve brandalardan kendi imkanlarıyla kulübe yaptıklarını ancak daha fazlasına ihtiyaçları olduğunu anlatan Yetkin, "Bunu insanların gönüllü birlikteliği ve imece usulü ile yapıyoruz. Malzemeleri çoğunlukla kendimiz temin ederek yapıyoruz. Tüm bir bölgeye dağınık bir şekilde kulübe yapılması gerekiyor çünkü yazın güneşten kışın ise soğuktan ve yağmurdan, kardan korunmaları için kulübe çok önemli." ifadelerini kullandı.

- "Ciddi mama desteğine ihtiyacımız var"

Petshoplarda hava satışına ilişkin değerlendirmede bulunan Yetkin, şunları kaydetti:

"Şu ormanlarda 4-5 senedir besleme yaptığımız günden bu yana bulmadığımız ırktan köpek kalmadı. Satışlar sürdüğü sürece bu ızdırap bu ormanlarda devam edecek.

Mama bulabildiğimiz oranda ya da mama desteği bulabildiğimiz oranda haftanın 7 günü gelmeye çalışıyoruz ama imkanlarımız kısıtlı. Bu anlamda çok ciddi mama desteğine ihtiyacımız var. Kısırlaştırma desteğine, sahiplendirme desteğine çok ciddi anlamda ihtiyacımız var. Tedavi ettirdikten sonra yuvalandırmaya çalışıyoruz ya da kendimiz sahiplenmek zorunda kaldıklarımız oluyor. Zorunda kaldıklarımız oluyor diyoruz ne yazık ki hepimizin evinde beşer, onar tane can var. Buradan alıp tedavi ettirdiğimiz 'garibanlar'ı buraya bırakamıyoruz."

- "Buradaki hayvanlara sahip çıkalım"

Gönüllü Hafize Akbayrak da ormanlık alandaki sahipsiz köpeklerin kışın soğukla yazın da sıcakla ve ayrıca açlıkla mücadele ettiğini söyledi.

Herkese buradaki hayvanlara sahip çıkma çağrısında bulunan Akbayrak, "Onlar can derdinde. Herkesin elini vicdanına koyması lazım. Bu dünyanın öbür tarafı da var. Yani bunlara sahip çıkmamız lazım Allah için. Onun için bunlara ne kadar sahip çıkarsak Allah bize o kadar verir." değerlendirmesinde bulundu.