"Kusursuz Kafe"nin gençleri engel tanımıyor

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce Belediyesi, Türkiye Beyazay Derneği ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği iş birliğinde geliştirilen proje kapsamında açılan "Kusursuz Kafe"de çalışan engelli gençler, çalışma ve sosyal hayatın içinde yer almanın mutluluğunu yaşıyor.

Düzce Kentpark'ta hizmet veren kafede çalışan down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli 18 genç, belli bir eğitim sürecinin ardından proje dahilinde çalışma hayatına başladı.

Daha önce bu alanda tecrübesi bulunmayan gençler, aradan geçen 6 aylık süreçte müşterilerle güzel ilişki kurabilmenin yanı sıra kendilerini ifade edilebilme yetilerini de geliştirdi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Koordinatörü Gönül Asuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli bireylerin üretime katılabilecekleri, onların da fırsat verilirse engelsiz insanlar gibi üretebileceklerini gösterme amacıyla projenin geliştirildiğini söyledi.

Kafede engelli engelsiz herkesin üretime katıldığını anlatan Asuk, "Üretimi beraber yapıp hep birlikte birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Normal yaşamda beraber yaşadığımız ve çoğu zaman görmezden geldiğimiz bu özel çocukların eğer fırsat verilirse, neler başarabilecekleri burada ispatlandı. Ben onların normal hayatta da sosyal hayatta da 'biz de varız' çağrılarına kulak asılmasını istiyorum." diye konuştu.

- "Müşteri ile ilişkileri çok güzel"



Projeye 18 engelli çocuk ile başlandığını aktaran Asuk, şöyle konuştu:

"Projeye 18 çocukla başladık. İlk etapta bu çocuklarla iletişim kurmakta zorlanıyorduk. Geçirdikleri kurs ve çalışma hayatından sonra çok önemli derecede gelişmeler kaydettiler. Normal hayatlarında sadece aile bireyleri ile iletişim kurabilen bu çocuklar, burada çalışmaya başladıktan sonra sohbet edebilme ve iletişim kurabilme becerileri elde edebildiler. Burası iletişim anlamında normal bir işletmeden hiçbir farkı olmayan bir yere dönüştü. Bir fark var sadece oda bu çocuklarımız yürekleri ile çalışıyor. Bu çocuklar işin ne ücretinde ne de sosyal güvencesinde."

Çalışan gençlerin mutfak becerileri de elde ettiklerini anlatan Asuk, "Evde ailelerine yardım eder duruma geldiler. Çok sempatikler ve müşteri ile ilişkileri çok güzel. Ticari bir ilişkinin ötesinde, çok güzel bir ilişki kurdular. Bu çocuklar bu hayatın içerisinde 'biz de varız' diyorlar." şeklinde konuştu.

- "Müşteriler manevi anlamda doyuma ulaşıyor"

Asuk, müşterilerin çalışan engelli çocukları çok sevdiğinin altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Müşteri ile ilişkileri harika. Müşterilerimiz sadece hizmet almıyor, manevi doyuma da ulaşıyor. Onların başarabildiklerini gördüklerinde şaşırıyorlar. Onlara biraz daha müsamahalı davranıyorlar. Herhangi bir kafede kurdukları müşteri-garson ilişkisinden daha sıcak daha samimi bir ilişki kuruyorlar. Zaten amaç farkındalık sağlamaktı. Onları hayata kazandırmak için müşterilerimizde çaba harcıyor. Buranın müşterileri de çalışanları da özel. Tamamen özel bir mekan."

- "Çok mutluyuz"

Kafeterya çalışanlarından engelli Ramazan Çelik de çalışmanın kendileri için çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Çelik, çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Otobüse kendimiz biniyor işe geliyoruz. Mutfakta bir şeyler yapıyoruz. Çalışmak güzel. Ailelerimize yardımcı oluyoruz. Çalışmayı çok seviyoruz." ifadesini kullandı.



