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Kuzey Vargın'ın vefatı

- Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: - "Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Vargın, beyaz perdeye taşıdığı karakterlerle hafızalarda unutulmaz bir yer edinmiştir. Sinemamıza katkıları dolayısıyla her daim saygıyla yad edilecektir"

Kuzey Vargın'ın vefatı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Kuzey Vargın'ın, beyaz perdeye taşıdığı karakterlerle hafızalarda unutulmaz bir yer bulduğunu, Türk sinemasına katkıları dolayısıyla her daim saygıyla yad edileceğini bildirdi.

Kurtulmuş, Vargın'ın vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, Vargın'ın, Türk sineması adına önemli yollar katedilen yıllarda başarılı çalışmalara imza atmış, değerli bir isim olduğunu anımsattı.

Numan Kurtulmuş, "Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Vargın, beyaz perdeye taşıdığı karakterlerle hafızalarda unutulmaz bir yer edinmiştir. Sinemamıza katkıları dolayısıyla her daim saygıyla yad edilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kuzey VargınKültür Ve Turizm Bakanı Numan KurtulmuşMesaj
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