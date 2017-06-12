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"La La Land in Concert" müzikseverlerle buluşacak

- Etkinlik, 6-7 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM Ana Tiyatro'da gerçekleşecek

İSTANBUL (AA) - Geçmişin klasik müzikallerinin günümüzdeki görkemli yansıması olarak tanımlanan "La La Land" adlı romantik filmin konseri, İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Zorlu Performans Merkezi tarafından düzenlenen "Movies in Concert" serisi kapsamında "La La Land in Concert", 6-7 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM Ana Tiyatro'da gerçekleşecek.

Etkinlikte, 2016 yılında 6 Oscar ödülü alan "La La Land" filminin Justin Hurwitz imzalı müzikleri canlı orkestra tarafından sergilenecek.

Mercedes'in ana sponsorluğunu üstlendiği etkinliğe, canlı performansların yanı sıra film de eşlik edecek.

Başrollerini Ryan Gosling ile Emma Stone'un paylaştığı ve 89. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Prodüksiyon Tasarımı" ve "En İyi Görüntü Yönetmenliği"nin yanı sıra "En İyi Fim Müziği" ile "En İyi Orijinal Şarkı" ödüllerini kazanan filmin müzikleri, 74. Altın Küre Ödülleri'nde "En İyi Film Müziği" ve "En İyi Şarkı" ödülünü, 70. BAFTA Ödülleri'nde "En İyi Film Müziği" ödülüne layık bulundu.

Yakın zamanda Hollywood Bowl'da galası yapılan filmin beğeni kazanan şarkıları arasında "City of Stars" ve "Audition" yer alıyor.

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La La LandLa La Land In ConcertMovies In Concert Serisi
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