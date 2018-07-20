Levent Yüksel'den Harbiye'de efsane konser Pop müziğin efsane seslerinden Levent Yüksel, Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği konser serisi kapsamında Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu.

Levent Yüksel, 19 Temmuz akşamı geleneksel Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sahneye çıktı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan sanatçı, Açıkhava izleyicisi ile birlikte en sevilen şarkılarını seslendirdi.



SEYİRCİYE GÖKÇE BAHADIR SÜRPRİZİ

Harbiye izleyicisine bir de sürpriz hazırlayan Levent Yüksel, ‘Ayrılmam’ şarkısının ikinci kısmında sahneye Gökçe Bahadır’ı aldı. Düetleriyle herkesi kendilerine hayran bırakan ikili, dakikalarca ayakta alkışlandı.



‘HAYATIMA DOKUNAN ŞARKILAR’ ALBÜMÜ İLE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Çocukluğundan bu yana dinlediği arabesk şarkıları aslına sadık kalarak yorumladığı albümü “Hayatıma Dokunan Şarkılar” ile büyük beğeni toplayan Levent Yüksel’e ‘Yalnızım Dostlarım’, ‘Hor Görme’ ve ‘Kaderimin Oyunu’ şarkılarında tüm Açıkhava izleyicisi tek bir ağızdan eşlik etti. Seyircinin performansını çok beğenen deneyimli sanatçı, “Bu konser bir konservatuar sınavı olsaydı hepiniz geçerdiniz. Hepiniz muhteşemsiniz” diyerek seyirciye tam not verdi.

ÜNLÜ KONUKLAR DA KONSERİN TADINI ÇIKARDI

Levent Yüksel’i dinlemeye gelenler arasında Gökçe Bahadır, Deniz Akkaya, sevgilisi Gökmen Şeynova, genç oyuncu Serhan Onat ve sevgilisi de vardı. Konser boyunca şarkılara eşlik eden ünlü isimler Yüksel’in şarkıları ile unutulmaz anlar yaşadı. Konser sonunda yoğun bir ilgiyle karşılaşan Gökçe Bahadır kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı.

Konser sonunda seyircinin yoğun isteği üzerine tekrar sahneye çıkan ve dakikalarca ayakta alkışlanan Levent Yüksel, “En büyük alkışı siz hak ediyorsunuz” diyerek seyirciyi alkışladı.

AÇIKHAVA TURNESİ’NDE HAYRANLARIYLA BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR

Harbiye Açıkhava konseri sonrası Ege turnesine çıkacak olan Levent Yüksel, Altınoluk, Bodrum ve Marmaris’te sevenleriyle buluşacak.

24 Temmuz Altınoluk Amfi Tiyatro

28 Temmuz Bodrum Antik Tiyatro

31 Temmuz Marmaris Amfi Tiyatro