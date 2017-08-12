Levent Yüksel ve Mirkelam hayranlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Müzik dünyasının iki ünlü ismi Mirkelam ve Levent Yüksel, konser verdi.

Epifoni ve Uru organizasyonuyla KüçükÇiftlik Bahçe'de gerçekleştirilen etkinlikte, Levent Yüksel, Mirkelam ve Deniz Sipahi sahne aldı.

Türkçe pop şarkılarının seslendirildiği geceye, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konser, şarkıcı ve oyuncu Deniz Sipahi'nin kendi şarkılarının da içinde bulunduğu özel repertuvarı ve sahne performansıyla başladı.

Ardından "Her Gece" şarkısının klibiyle hafızalarda "koşan adam" olarak yer edinen Mirkelam, hayranlarıyla buluştu. Sanatçı, kariyerinin 20. yılına özel çıkardığı, sevilen 10 şarkısının 10 sanatçı arkadaşı tarafından seslendirildiği "Mirkelam Şarkıları" albümünden kendine özgü tarzıyla eski ve yeni şarkılarını seslendirdi.

Mirkelam'ın söylediği "Memleketim", "Mavi Boncuk" ve "İzmir Marşı" gibi eserlere dinleyenler de eşlik etti.

Son olarak sahne alan Levent Yüksel, "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk", "Tuana", "Kadınım", "Med-Cezir" ve "Uçurtma Bayramları" gibi sevilen şarkılarını yorumladı.

Konserde, müzikseverler keyifli dakikalar geçirdi.