Lisede yarım kalan keman hayalini 80'inde gerçekleştiriyor

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Ünsal Tunçözgür, lise yıllarında başladığı ancak yarım bıraktığı için ukde olarak kalan keman eğitimini belediyenin açtığı kursta tamamlamayı amaçlıyor.

Karabük Demir Çelik Fabrikaları'ndan (KARDEMİR) emekli olan 2 çocuk ve 3 torun sahibi Tunçözgür, geçmişte spor, edebiyat, müzik ve siyasetle ilgilenirken, ilerleyen yaşına rağmen sosyal faaliyetlere de devam ediyor.

Belediye bünyesindeki Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) eğitim gören Tunçözgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yıl futbol oynadığını, yarım asır da siyasetle uğraştığını söyledi.

Dolu dolu bir hayat yaşadığını ifade eden Tunçözgür, "Ben 1982'de KARDEMİR Laboratuvarlar Müdürlüğü'nden emekli oldum. Musikiye merakım, çocukluğumdan beri devam ediyor. Özellikle Türk sanat musikisine karşı olağanüstü bir hevesim var. Çocukluğumdan beri radyolardan öğrendiğimiz şarkıları hala detone olmadan okuyacak kadar kendimi iddialı hissediyorum. Esas musikiye ortaokulda müzik öğretmenimin keşfiyle başladım. Bana çok önem verdi. Senelerce mandolin dersi verdi. Ondan sonra kemana başlattı fakat liseye başladıktan sonra keman işi durmuştu." diye konuştu.

"Hanımın teşvikiyle bu işe girdim"

Askerlik görevi sırasında bando takımında olduğunu ve trampet çaldığını aktaran Tunçözgür, "Askerden döndükten sonra musikiyle ilişkim yavaşladı. Ben kemanı pratikten çalıyordum. Ama bunun bir ustalığı, özel metodu var diye düşündüm. Bir gün otururken, eşim, 'Kurs açıldığını duydum sen de müracaat et geliştir. Yapmışken bir şeyi tam yap.' dedi. Hanımın teşvikiyle bu işe girdim ve devam ediyorum." ifadesini kullandı.

"Benim yaşım genç olduğu için pek bir şey fark etmiyor." diyen Tunçözgür, "Kalp yaşım genç. Bana yaklaşımları çok iyi ben bunların dedesi gibiyim. Bana da zaten 'dede' diyorlar. Dede-torun yaklaşımı içerisinde gayet saygılı ve sevgiyle yaklaşıyoruz. Zor olmadığını gördüm burada, gençlerimiz hakikaten başarılılar." şeklinde konuştu.

Tunçözgür, eşinin de kendisine çok destek olduğunu ve onun da musikiyi çok sevdiğini anlatarak, evde bazen eşine keman çaldığını sözlerine ekledi.

SAKEM keman öğreticisi Fatma Benli de Tunçözgür'ün gayretli olduğunu belirterek, "Gayet iyi çalıyor. Hatta bazen 'Dede sus diğerlerini de dinleyeyim.' diyorum. Hepsi çok iyi. Anlaşıyoruz, hiçbir problemimiz yok." dedi.

Muhabir: Ersin Turan