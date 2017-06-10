Liselilerden uluslararası müzik yarışmasında başarı

BURSA (AA) - Bursa Ahmet Erdem Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan müzik grubu, İtalya'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Müzik Yarışması'nda orkestra dalında jüri özel ödülünü kazandı.

Müzik öğretmenleri Alpay Mumcu yönetiminde bir araya gelen Mustafa Türe, Beyzanur Kaya, Hamin Lee, Erbatur Kara, Hilal Durukan, Mehmet Esat Ataman, Ayşe Aksan ve Ezgi Büyükdikmen İtalya'nın Sandemo kentinde düzenlenen yarışmaya katılabilmek için 2 ayrı demo hazırladı.

Bu demoları İtalya'ya gönderen öğrenciler, başarılı bulunarak buradaki finallere davet edildi. Bunun üzerine İtalya'ya giden öğrenciler 2-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 15 ülkeden liselerin yer aldığı yarışmaya katıldı.

Burada jüri üyeleri önünde performanslarını sergileyen öğrenciler yarışma sonucunda "Summer Dress" isimli şarkıyla jüri özel ödülüne layık görüldü.

Okul Müdürü Zeki Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılarından dolayı öğrencilere ve İtalya'ya gitmelerinde kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Avşar, "Bu yarışmada Bursamızı, ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bayrağımızı gururla dalgalandırdık. Öğrencilerimiz orada büyük performans sergilediler. Gösterilerini sahnede çok iyi sundular." ifadelerini kullandı.

Öğrencileri yarışmaya hazırlayan müzik öğretmeni Alpay Mumcu da "İtalya süreci aslında biraz hayal kurup, hayallerimizi gerçekleştirmekle devam etti ve jüri özel ödülüyle sonuçlandı. İtalya'ya 2 şarkıdan oluşan bir demo gönderdik. Bu şarkılardan bir tanesi finale layık görüldü. Öğrencilerimi kutluyorum. Hepsi bu başarıları taşıyorlar." dedi.

Müzik grubunun solistlerinden Mustafa Türe de yarışmada ödül kazandıkları ve Türkiye'yi temsil eden tek okul oldukları için çok büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Grubun diğer solisti Beyzunur Kaya da bu yıl mezun olduğunu ifade ederek, "İtalya'ya gitmek tam olarak bir zirveydi. Okulu bu şekilde bitirdiğim için çok mutluyum. Orada geçirdiğimiz günler inanılmaz heyecanlıydı." dedi.











