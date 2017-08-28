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Macronlar siyah bir köpek sahiplendi

- Elysee'nin protokol karşılamasına da çıkan "Nemo" isimli Labrador cinsi köpek gazetecilerin ilgi odağı oldu

Macronlar siyah bir köpek sahiplendi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Elysee Sarayı teamüllerine uyarak köpek sahiplendi.

Cumhurbaşkanı Macron'un, Elysee Sarayı'nda yapılan Afrika'dan Avrupa'ya göç temalı zirveye katılan Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'yu karşıladığı sırada bir anda avluya çıkan köpek, Issoufou ve gazetecilerin ilgi odağı oldu.

Macron'un, Labrador cinsi 2 yaşındaki siyah köpeğe "Nemo" ismini verdiği ve bu adın, Jules Verne'in Denizler Altında Yirmi Bin Fersah eserinde Nautilus adlı denizaltıyı komuta eden kaptan Nemo'dan geldiği belirtildi.

Bu arada Nemo'nun Macron tarafından bir hayvan koruma merkezinden 250 avroya alındığı bildirildi.

Fransa'da 1969'da cumhurbaşkanı olan George Pompidou'dan bu yana köpek sahiplenme geleneği cumhurbaşkanları tarafından sürdürülüyor.

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Brigitte MacronFransaKopekMacronNemo
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