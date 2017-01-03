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Madama Butterfly yeniden İzmir'de

- İZDOB Giacomo Puccini'nin ölümsüz eserleri arasında yer alan Madama Butterfly operasını sahneleyecek

Madama Butterfly yeniden İzmir'de

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Giacomo Puccini'nin ölümsüz eserleri arasında yer alan Madama Butterfly operasını yeniden sahneleyecek.

İZDOB'dan yapılan açıklamaya göre, üç perdeden oluşan Madam Butterfly operası Elhamra sahnesinde 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Şef İbrahim Zdravko Lazarov'un orkestrayı, Costentino Petridis'in koroyu yönettiği operette, dekor tasarımı ve kostüm İsmail Dede, ışık tasarımı Oktay Kanca'ya ait.

İlk temsilinin 5 Ocak'da yapılacak olan operanın ikinci temsili de 7 Ocak Cumartesi saat 15.00'de gerçekleştirilecek.

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