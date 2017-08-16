Mahallelerinde yeniden

MUĞLA (AA) - LEVENT KİŞİ / DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Yatağan ilçesinde birçok diziye ve sinema filmine ev sahipliği yapan Bozüyük Mahallesi'nin sakinleri, bu yaz ekranlardan uzak kaldıkları için mutsuz.

Geçmiş yıllarda "Baba Ocağı", "Güzel Köylü" ve "Dürüye'nin Güğümleri" gibi dizelerin yanı sıra sinema filmleri "Sürgün İnek" ve "Dabbe"nin doğal stüdyosu olan Bozüyük'te bu yaz "motor" sesi duyulmadı. Bölgelerinde çekilen dizi ve filmlerde oyuncu ve figüran olarak rol alan ve bunun karşılığında ek kazanç elde eden mahalleli, yeniden ekranlarda görünecekleri günleri sabırsızlıkla bekliyor. Bozüyüklülerin en büyük tesellisi ise rol aldıkları diziler sayesinde tanınır olmaları ve ünlenen mahallelerinin ziyaretçi akınına uğraması.

Bozüyük Mahallesi Muhtarı Vahdettin Beçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekilen dizi ve filmlerden sonra ziyaretçi sayısının arttığını, buna bağlı olarak mahallelerinin geliştiğini ve halkın yaşam kalitesinin yükseldiğini söyledi.

Beçin, Bozüyük'e ilginin artmasıyla kapalı dükkanların açıldığına işaret ederek "İnsanlar kazanmaya başladı. Kazanç artıkça misafirlere karşı daha ilgili oldular. Bu hareketliliğin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bu gidişle Bozüyük, 'Muğla'nın Şirincesi' olacak." dedi.

Bir önceki Muğla Valisi Amir Çiçek'in desteğiyle "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" başlattıklarını belirten Beçin, yarım kalan bu projenin tamamlanmasıyla eski binaların restorasyondan geçirileceğini ve Bozüyük çarşısının doğal film stüdyosu haline dönüşeceğini vurguladı.

Beçin, turizm şirketlerinin Bozüyük için özel turlar düzenlediğini ifade ederek yaz döneminde günde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen yaklaşık bin turist ağırladıklarını aktardı.

- "Satılık ev veya arsa var mı?"

Mahallelerinde bu yaz dizi çekilmemesine rağmen ziyaretçi yoğunluğunun sürdüğüne dikkati çeken Beçin, ziyaretçilerin dizilerin çekildiği mekanları gezdiğini anlattı.

Muhtar Beçin, Bozüyük'te çekilen dizi ve filmlerde mahalle sakinlerinin de rol aldığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bozüyük halkının yarısına yakını burada çekilen dizi ve filmlerde oynadı. Mahallelimiz diziler çekilirken kazanç sağladı hatta normal zamandaki yıllık gelirleri kadar ücretler aldılar. Kimisi rol olarak kimisi de mekanlarını vererek diziye katkı sağladı. Sağ olsunlar dizileri çekenler onların haklarını ihlal etmedi. Mahalle sakinlerimiz bu yaz Bozüyük'te dizi çekilmediği ve dizilerde rol alamadıkları için üzüntülüler. Beni her gördüklerinde dizi çekilip çekilmeyeceğini soruyorlar. Mahallemizin üne kavuşmasını sağlayan yönetmen Mustafa Şevki Doğan buradan yer aldı. İrtibat halindeyiz ve mutlaka burada yeniden dizi çekileceğini söylüyor."

Beçin, dizi ve filmlerden sonra Bozüyük'e gelen ziyaretçilerin "Burada satılık ev veya arsa var mı?" diye sormaya başladığını aktararak şunları söyledi:

"Hatta tarla satın almak isteyenler bile oldu. O kadar çok talep var ki muhtarlıktaki telefon listemde onlarca kişinin adı yazılı. Satılık ev veya arsa çıkarsa haber vermemiz için telefon numaralarını bırakıp gittiler ancak Bozüyük'ten daha önce çeşitli nedenlerle göç etmek zorunda kalanların bir kısmı geri döndü, tekrar geri dönme planları yapanlar da evlerini satmak istemiyor. Dolayısıyla taleplere karşılık veremez hale geldik. Ev ve arsa fiyatları son yıllarda 10-15 kat arttı. Bu dizi ve filmlerden dolayı malımız, mülkümüz değerlenmiş oldu."

- Hem para kazandılar hem de ünlendiler

Dizilerde rol alan mahalle sakinlerinden 70 yaşındaki Mustafa Uslu, yardımcı oyuncu olarak yönetmenler ne gösterdiyse yapmaya çalıştıkları ve başarılı da olduklarını dile getirdi. Baba Ocağı'nda büyük oyuncularla oynadığını anlatan Uslu, şöyle konuştu:

"Güzel Köylü dizisinde de bazı sahnelerimiz oldu. Zevkle oynadım ve çok hoşuma gitti. Hem köyümüzün adının duyulmasını sağladılar hem de bizi tanıttılar. Mahallenin dışına çıktığımız da bile bizi tanıyanlar oluyor ve gelip fotoğraf çektiriyorlar. Baba Ocağı dizisinde figüranları ayarlıyordum. Yaş itibarıyla zorlandığım için başka bir arkadaşa bu işi devrettim. Kişi başına günlük 40-50 lira para alıyorduk. Başta Mustafa Şevki Doğan olmak üzere bütün yönetmen ve yapımcılara teşekkür ediyoruz. Yeni diziler çekmelerini bekliyoruz. Yardımcı oyuncu olarak her zaman dizilere rol almaya hazırız."

- "Şöhretin azıcık ucundan yakaladık"

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet Öztürk ise dizi çekimlerinde rol aldığına ve çekimlerin çok heyecanlı geçtiğine işaret ederek "Diziler sayesinde turizm arttı, köylü ürünlerini daha rahat satmaya başladı. Köylümüz için iyi oldu. Yeniden dizilerde oynama beklentimiz var. Yeni diziler olacak diye bahsediliyor. Merakla bekliyoruz." dedi.

Bozüyük çarşısındaki tezgahında el işi ürünleri satarak geçimini sağlamaya çalışan Nezife Yener de rol aldığı dizinin çekimlerinin çok güzel geçtiğini anlattı. Oyuncu lazım olduğu zaman çağırdıklarını belirten Yener, şunları kaydetti:

"Kaç kişi lazımsa toplanıp gidiyorduk. Verdikleri role göre oynuyorduk. Az da olsa ekranda görünmek güzel ve eğlenceliydi. Bu dizilerden sonra köyümüzde bizde çok büyük değişimler oldu. Köyümüz bu hale geldi, kalabalıklaştı. Gelen giden çoğaldı, turizme açıldı. Biz de bir şeyler satıp para kazanmaya başladık. Dizilerden sağ olsunlar ücret veriyorlardı. Bize katkıda bulundular. Bu yaz çekim olmadı. Biz de kazancımızdan olduk. İnşallah yeni diziler çekilir ayrıca tanınır olduk. 'Abla biz seni televizyonda görmüştük, Güzel Köylü dizisinde oynamıştın.' diyenler oluyor. Küçük de olsa biz de şöhretin azıcık ucundan yakaladık."