Malatya festivale hazır

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin basın toplantısı Malatya Valisi ve Festival Onursal Başkanı Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Hacı Uğur Polat, Festival Direktörü Suat Köçer, Yeşilyurt Bld. Bşk. ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Çınar, Battalgazi Bld. Bşk. ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Kızılay, Ulusal Jüri Başkanı Reis Çelik, Uluslararası Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan, Uluslararası Program Direktörü Yusuf Bahar, Malatya Film Platformu Direktörü Belkıs Bayrak ve oyuncu Şerif Sezer’in katılımı ile gerçekleşti.

10 Ekim Çarşamba günü The Marmara Hotel İstanbul’da geniş bir gazeteci katılımıyla yapılan basın toplantısında, festivalde bu yıl ulusal ve uluslararası yarışmaya hak kazanan filmler, ulusal ve uluslararası jüri üyeleri, Malatya Film Platformu’nda finale kalan 13 proje, festival programında yer alacak film ve etkinlikler ile sinemaseverleri bekleyen sürprizler anlatıldı.

ULUSAL UZUN METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

1-Borç – Debt – Vuslat Saraçoğlu

2-Aydede- Road To The Moon – Abdurrahman Öner

3-Son Çıkış - Siren’s Call – Ramin Matin

4-İçerdekiler- Insiders – Hüseyin Karabey

5-Halef-Halef – Murat Düzgünoğlu

6-Güvercin- The Pigeon – Banu Sıvacı

7-Meleklerin Koruyucusu-Guardian of Angels – Ensar Altay

8-Dört Köşeli Üçgen- Four Cornered Triangle – Mehmet Güreli

9-Kardeşler- Brothers – Ömür Atay

10-Anons- The Announcement – Mahmut Fazıl Coşkun

11-Sükut Evi-House of Serenity – Cafer Özgül

12-Çınar-Plane Tree – Mustafa Karadeniz

13-Güvercin Hırsızları- The Pigeon Thieves – Osman Nail Doğan

ULUSAL KISA METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

Kimse Elimi Tutmasın – Cenk Ertürk – Kurmaca

Pantolon – Tahsin Özmen – Kurmaca

Her Şey Yolunda – Metehan Şerefoğlu – Kurmaca

İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış… ve İlkbahar – Hamza Uysal – Animasyon

Balık Kraker – Yiğit Evgar – Kurmaca

Hikayeci – Anıl Gündoğan – Kurmaca

Boşluk – Elif Eda – Kurmaca

Görüşme – Vehbi Bozdağ – Kurmaca

Sonsuz – Murat Çetinkaya – Kurmaca

Sen Adam Mısın – Alihan Erbaş, Harun Köybaşı – Belgesel

ULUSLARARASI UZUN METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

AGA - Milko Lazarov – Bulgaritan/Almanya

AN IMPOSSIBLY SMALL OBJECT (Aşırı Küçük bir Nesne ) - David Verbeek – Tayvan/Hollanda/Hırvatistan

HAPPY BIRTHDAY (Doğum Günün Kutlu Olsun) - Christos Georgiou – Yunanistan/Almanya/Fransa

IN SİLENCE (Sessizlikte) - Ardak Amirkulov – Kazakistan

LAST CHİLD (Son Çocuk) - Shin Dong-Seok – Güney Kore

SULEİMAN MOUNTAİN (Süleyman Dağı) - Elizaveta Stishova – Kırgızistan

ORANGE DAYS (Turunç Günleri) - Arash Lahooti – İran

VOLCANO (Volkan) - Roman Bundachuk – Ukrayna/Almanya

SUMMER SURVİVORS (Yazdan Kalanlar) - Marija Kavtaradze – Litvanya

THE LOAD (Yük) - Ognjen Glavonic – Sırbistan/Fransa/Hırvatistan

ANONS (The Announcement) – Mahmut Fazıl Coşkun – Türkiye/Bulgaristan

MELEKLERİN KORUYUCUSU – Ensar Altay – Türkiye

ULUSLARARASI KISA METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

Red Velvet – Mahmoud Samir/ Youssef Mahmoud – Mısır – Kurmaca

The Teacher – Maxim Elagin – Rusya – Kurmaca

Sallakh – İspanya – Rasoul Iranzaf Aghamırlu – İran – Kurmaca

Zacarias – Violeta Trincado – İspanya

Short – Ruslan Aghazadeh – Azerbaycan

MALATYA FİLM PLATFORMU FİNALİSTLERİ:

TRT ÖN ALIM DESTEĞİ FİNALİSTELERİ

Anadolu Leoparı – Yön: Emre Kayiş - Yap: Olena Yershova Yıldız

Bir Düş Gördüm – Yön/Yap: Murat Çeri

Çok Süper Bi Şey – Yön: Sinan Sertel – Yap: Turgay Şahin

İstanbul’un Kayıp Rüya’sı – Yön/Yap: Cengis Asiltürk

Maskeler – Yön/Yap: Nuri Cihan Özdoğan

Yedinci Ocak – Yön: Haydar Şişman – Yap: Ümran Safter

ERTEM EĞİLMEZ AİLE FİLMLERİ FİNALİSTLERİ

Ali’nin Tabiatı – Yön: Levent Çetin – Yap: Canol Balkaya

Aralık – Yön: Selman Nacar – Yap: Burak Çevik

Havuz – Yön/Yap: Aydın Orak

Kusur – Yön: Özkan Çelik – Yap: Neslihan Bilgin Çelik

Melek – Yön/Yap: Mesut Ceylan

Umut – Yön: Orhan İnce – Yap: Burak Kanısıcak

Üç Arkadaş – Yön: Nursen Çetin Köreken – Yap: Ümit Köreken

TRT KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ FİNALE KALAN PROJELER

Kar, Kış, Kıyamet – Ali Kışlar

Ayna – Alican Durbaş / Murat Öngel

Düğün Fotoğrafı – Cemalettin Baş

Masalların Hikayesi – Mahsum Taşkın / İrfan Türfent

Fıstıkçı Şahap – Kürşat Güngör Sağlam

Tapınak – Büke Akşehirli / Murat Uğurlu

Gece Babamızı Ararken – Alkım Özmen

Cinayet – Mehmet Mahsum Akyel / Ferhat Gezenler

Zemberek – Recep Çavdar

Kendini Gömen Adam – Enes Erbay / Nergiz Erbay

Dima – Celal Yücel Tombul

Yavru Karınca – Onur Yağız / Derya Uğurlar

ULUSAL UZUN METRAJ PANORAMA

Suç Unsuru – Süleyman Arda Eminçe

Beyaz Hüzün: Sarıkamış – Kenan Korkmaz

Arada – Mu Tunç

Bırakın Çocuk Oynasın – Atalay Taşdiken

Fındıktan sonra – Ercan Kesal

Karadeniz’in Yalnız Nineleri – Kaan Atilla Taşkın

Annemin Sinemaları –Cansel Karacan

Osmanlı’dan Günümüze Hamallar – Aydın Bağardı

Ukde Muhammet Benek-Erol Onur/Filmoran

ULUSAL KISA METRAJ PANORAMA

Naftalin – Muhammed Furkan Daşbilek – Kurmaca

Karton Kutu – Merve Çirişoğlu – Animasyon

Aya – Saif Hamad – Kurmaca

Misafir – Orhan Dede – Belgesel

İlmek – Süheyla Arıkan – Kurmaca

İstasyon – Serdar Çotuk – Animasyon

Farah – Oktay Alkan - Kurmaca

ULUSLARARASI PANORAMA

A Road (Yol)– Kalvira Akchalova – Kırgızistan – Kurmaca

Dark Night (Karanlık Gece)– Ivan Plechev – Rusya – Kurmaca

Labor (Doğum Sancısı)– Cecilia Albertini – İtalya/Amerika – Kurmaca

Heyvan (Hayvan)– Behram Ark – İran – Kurmaca

Melodi – Michael Kam – Singapur – Kurmaca

Space Mountain (Uzay Dağı)– Victor Nores – İspanya - Kurmaca

ULUSAL UZUN METRAJ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ

Reis Çelik (Jüri Başkanı)

Şerif Sezer

Gökhan Tiryaki

Ali Aga

Haluk Piyes

ULUSAL KISA METRAJ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ

Emre Konuk – Yönetmen- Görüntü Yönetmeni

Ömer Sevimli – Sinema Programcısı

Tuba Özden Deniz – Sinema Yazarı

Natali Yeres – Sanat Yönetmeni

Neslihan Atagül Doğulu – Oyuncu

ULUSALARARASI UZUN METRAJ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ

Nuri Bilge Ceylan – Türkiye – Yönetmen (Jüri Başkanı)

Vernice Klier –Fransa/ABD – Oyuncu Koçu/Akademisyen

Giulia Achilli – İtalya – Yapımcı/Yönetmen

Ivana Roscic – Hırvatistan – Oyuncu/Yönetmen

ULUSLARARASI KISA METRAJ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ

Amir Masoud Soheli – Festival Direktörü/Yapımcı

Mehmet Bahadır Er – Yönetmen

Lina Bokhary – Filistin Kültür Bakanlığı Sinema Departman Direktörü

MALATYA FİLM PLATFORMU JÜRİ ÜYELERİ

TRT ÖN ALIM DESTEĞİ VE ERTEM EĞİLMEZ AİLE FİLMLERİ JÜRİSİ

Faruk Güven - TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü

İpek Tuzcuoğlu – Oyuncu

Murat Saraçoğlu – Yönetmen

Öktem Başol – Senaryo Danışmanı / Akademisyen

Sermin Çakmak Afşin – Yapımcı / Danışman

TRT KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ JÜRİSİ

Ahmet Okur – Yapımcı/Yönetmen

Faruk Güven – TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü

Şükrü Sim – Akedemisyen

ULUSLARARASI PLATFORM JÜRİSİ

Mesut Uçakan – Türkiye/Senarist/Yönetmen

Mohammad Attebai – İran –Yapımcı

Orxan Fikretoglu – Azerbaycan – Yazar/Senarist/Yönetmen

FİLM YÖN JÜRİSİ

Mehmet Eryılmaz

Nisan Akman

Aydın Sayman

SİYAD Jürisi:

Metin Gönen

Okan Arpaç

Barış Saydam

FESTİVAL ONUR ÖDÜLLERi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Malatya Valiliği’nin katkılarıyla, 9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında 8.’si düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali’nin “Onur Ödülleri” bu yıl usta oyuncular Şener Şen ve Perran Kutman ile usta yönetmen Osman Sınav’a verilirken, “Sinema Emek Ödülü” makyaj sanatçısı Derya Ergün’e, Türk Sinemasına Katkı Ödülleri ise Malatya Yeşil Sinemaları sahibi Hüseyin Yeşil ile Fono Film Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan’a verilecek.

FESTİVAL AFİŞ VE TEMASI

“SİNEMA UZAKLARI YAKIN EDER” TURNA KUŞU

“Sinema sınırları, imkânsızlıkları, farklılıkları aşıp, halkları buluşturan bir sanattır” diyen Suat Köçer, bu anlayışla, Anadolu halk kültürünün çok önemli figürlerinden olan ve duyguların ulağı olarak sembolize edilen turnayı festival afişinde kullandıklarını söyledi. Masallardan destanlara, türkülerden şiirlere kadar halk edebiyatında geniş yer bulan ve sevgisi nesilden nesile aktarılan turnanın tasavvuf ve Anadolu’daki farklı inanış ve disiplinlerde de ayrı bir önemi bulunduğunu hatırlatan Köçer, aynı zamanda göçmen bir kuş olan turnayı, dünyanın dört bir yanında insanları benzer duygular etrafında buluşturan sinemanın birleştirici gücüne vurgu yapan bir sembol olarak tanımlamaya çalıştıklarını söyledi.