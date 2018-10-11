Malatya festivale hazır

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin basın toplantısı Malatya Valisi ve Festival Onursal Başkanı Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Hacı Uğur Polat, Festival Direktörü Suat Köçer, Yeşilyurt Bld. Bşk. ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Çınar, Battalgazi Bld. Bşk. ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Kızılay, Ulusal Jüri Başkanı Reis Çelik, Uluslararası Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan, Uluslararası Program Direktörü Yusuf Bahar, Malatya Film Platformu Direktörü Belkıs Bayrak ve oyuncu Şerif Sezer’in katılımı ile gerçekleşti.
10 Ekim Çarşamba günü The Marmara Hotel İstanbul’da geniş bir gazeteci katılımıyla yapılan basın toplantısında, festivalde bu yıl ulusal ve uluslararası yarışmaya hak kazanan filmler, ulusal ve uluslararası jüri üyeleri, Malatya Film Platformu’nda finale kalan 13 proje, festival programında yer alacak film ve etkinlikler ile sinemaseverleri bekleyen sürprizler anlatıldı.
ULUSAL UZUN METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ
1-Borç – Debt – Vuslat Saraçoğlu
2-Aydede- Road To The Moon – Abdurrahman Öner
3-Son Çıkış - Siren’s Call – Ramin Matin
4-İçerdekiler- Insiders – Hüseyin Karabey
5-Halef-Halef – Murat Düzgünoğlu
6-Güvercin- The Pigeon – Banu Sıvacı
7-Meleklerin Koruyucusu-Guardian of Angels – Ensar Altay
8-Dört Köşeli Üçgen- Four Cornered Triangle – Mehmet Güreli
9-Kardeşler- Brothers – Ömür Atay
10-Anons- The Announcement – Mahmut Fazıl Coşkun
11-Sükut Evi-House of Serenity – Cafer Özgül
12-Çınar-Plane Tree – Mustafa Karadeniz
13-Güvercin Hırsızları- The Pigeon Thieves – Osman Nail Doğan
ULUSAL KISA METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ
Kimse Elimi Tutmasın – Cenk Ertürk – Kurmaca
Pantolon – Tahsin Özmen – Kurmaca
Her Şey Yolunda – Metehan Şerefoğlu – Kurmaca
İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış… ve İlkbahar – Hamza Uysal – Animasyon
Balık Kraker – Yiğit Evgar – Kurmaca
Hikayeci – Anıl Gündoğan – Kurmaca
Boşluk – Elif Eda – Kurmaca
Görüşme – Vehbi Bozdağ – Kurmaca
Sonsuz – Murat Çetinkaya – Kurmaca
Sen Adam Mısın – Alihan Erbaş, Harun Köybaşı – Belgesel
ULUSLARARASI UZUN METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ
AGA - Milko Lazarov – Bulgaritan/Almanya
AN IMPOSSIBLY SMALL OBJECT (Aşırı Küçük bir Nesne ) - David Verbeek – Tayvan/Hollanda/Hırvatistan
HAPPY BIRTHDAY (Doğum Günün Kutlu Olsun) - Christos Georgiou – Yunanistan/Almanya/Fransa
IN SİLENCE (Sessizlikte) - Ardak Amirkulov – Kazakistan
LAST CHİLD (Son Çocuk) - Shin Dong-Seok – Güney Kore
SULEİMAN MOUNTAİN (Süleyman Dağı) - Elizaveta Stishova – Kırgızistan
ORANGE DAYS (Turunç Günleri) - Arash Lahooti – İran
VOLCANO (Volkan) - Roman Bundachuk – Ukrayna/Almanya
SUMMER SURVİVORS (Yazdan Kalanlar) - Marija Kavtaradze – Litvanya
THE LOAD (Yük) - Ognjen Glavonic – Sırbistan/Fransa/Hırvatistan
ANONS (The Announcement) – Mahmut Fazıl Coşkun – Türkiye/Bulgaristan
MELEKLERİN KORUYUCUSU – Ensar Altay – Türkiye
ULUSLARARASI KISA METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ
Red Velvet – Mahmoud Samir/ Youssef Mahmoud – Mısır – Kurmaca
The Teacher – Maxim Elagin – Rusya – Kurmaca
Sallakh – İspanya – Rasoul Iranzaf Aghamırlu – İran – Kurmaca
Zacarias – Violeta Trincado – İspanya
Short – Ruslan Aghazadeh – Azerbaycan
MALATYA FİLM PLATFORMU FİNALİSTLERİ:
TRT ÖN ALIM DESTEĞİ FİNALİSTELERİ
Anadolu Leoparı – Yön: Emre Kayiş - Yap: Olena Yershova Yıldız
Bir Düş Gördüm – Yön/Yap: Murat Çeri
Çok Süper Bi Şey – Yön: Sinan Sertel – Yap: Turgay Şahin
İstanbul’un Kayıp Rüya’sı – Yön/Yap: Cengis Asiltürk
Maskeler – Yön/Yap: Nuri Cihan Özdoğan
Yedinci Ocak – Yön: Haydar Şişman – Yap: Ümran Safter
ERTEM EĞİLMEZ AİLE FİLMLERİ FİNALİSTLERİ
Ali’nin Tabiatı – Yön: Levent Çetin – Yap: Canol Balkaya
Aralık – Yön: Selman Nacar – Yap: Burak Çevik
Havuz – Yön/Yap: Aydın Orak
Kusur – Yön: Özkan Çelik – Yap: Neslihan Bilgin Çelik
Melek – Yön/Yap: Mesut Ceylan
Umut – Yön: Orhan İnce – Yap: Burak Kanısıcak
Üç Arkadaş – Yön: Nursen Çetin Köreken – Yap: Ümit Köreken
TRT KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ FİNALE KALAN PROJELER
Kar, Kış, Kıyamet – Ali Kışlar
Ayna – Alican Durbaş / Murat Öngel
Düğün Fotoğrafı – Cemalettin Baş
Masalların Hikayesi – Mahsum Taşkın / İrfan Türfent
Fıstıkçı Şahap – Kürşat Güngör Sağlam
Tapınak – Büke Akşehirli / Murat Uğurlu
Gece Babamızı Ararken – Alkım Özmen
Cinayet – Mehmet Mahsum Akyel / Ferhat Gezenler
Zemberek – Recep Çavdar
Kendini Gömen Adam – Enes Erbay / Nergiz Erbay
Dima – Celal Yücel Tombul
Yavru Karınca – Onur Yağız / Derya Uğurlar
ULUSAL UZUN METRAJ PANORAMA
Suç Unsuru – Süleyman Arda Eminçe
Beyaz Hüzün: Sarıkamış – Kenan Korkmaz
Arada – Mu Tunç
Bırakın Çocuk Oynasın – Atalay Taşdiken
Fındıktan sonra – Ercan Kesal
Karadeniz’in Yalnız Nineleri – Kaan Atilla Taşkın
Annemin Sinemaları –Cansel Karacan
Osmanlı’dan Günümüze Hamallar – Aydın Bağardı
Ukde Muhammet Benek-Erol Onur/Filmoran
ULUSAL KISA METRAJ PANORAMA
Naftalin – Muhammed Furkan Daşbilek – Kurmaca
Karton Kutu – Merve Çirişoğlu – Animasyon
Aya – Saif Hamad – Kurmaca
Misafir – Orhan Dede – Belgesel
İlmek – Süheyla Arıkan – Kurmaca
İstasyon – Serdar Çotuk – Animasyon
Farah – Oktay Alkan - Kurmaca
ULUSLARARASI PANORAMA
A Road (Yol)– Kalvira Akchalova – Kırgızistan – Kurmaca
Dark Night (Karanlık Gece)– Ivan Plechev – Rusya – Kurmaca
Labor (Doğum Sancısı)– Cecilia Albertini – İtalya/Amerika – Kurmaca
Heyvan (Hayvan)– Behram Ark – İran – Kurmaca
Melodi – Michael Kam – Singapur – Kurmaca
Space Mountain (Uzay Dağı)– Victor Nores – İspanya - Kurmaca
ULUSAL UZUN METRAJ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
Reis Çelik (Jüri Başkanı)
Şerif Sezer
Gökhan Tiryaki
Ali Aga
Haluk Piyes
ULUSAL KISA METRAJ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
Emre Konuk – Yönetmen- Görüntü Yönetmeni
Ömer Sevimli – Sinema Programcısı
Tuba Özden Deniz – Sinema Yazarı
Natali Yeres – Sanat Yönetmeni
Neslihan Atagül Doğulu – Oyuncu
ULUSALARARASI UZUN METRAJ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
Nuri Bilge Ceylan – Türkiye – Yönetmen (Jüri Başkanı)
Vernice Klier –Fransa/ABD – Oyuncu Koçu/Akademisyen
Giulia Achilli – İtalya – Yapımcı/Yönetmen
Ivana Roscic – Hırvatistan – Oyuncu/Yönetmen
ULUSLARARASI KISA METRAJ YARIŞMASI JÜRİ ÜYELERİ
Amir Masoud Soheli – Festival Direktörü/Yapımcı
Mehmet Bahadır Er – Yönetmen
Lina Bokhary – Filistin Kültür Bakanlığı Sinema Departman Direktörü
MALATYA FİLM PLATFORMU JÜRİ ÜYELERİ
TRT ÖN ALIM DESTEĞİ VE ERTEM EĞİLMEZ AİLE FİLMLERİ JÜRİSİ
Faruk Güven - TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü
İpek Tuzcuoğlu – Oyuncu
Murat Saraçoğlu – Yönetmen
Öktem Başol – Senaryo Danışmanı / Akademisyen
Sermin Çakmak Afşin – Yapımcı / Danışman
TRT KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ JÜRİSİ
Ahmet Okur – Yapımcı/Yönetmen
Faruk Güven – TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü
Şükrü Sim – Akedemisyen
ULUSLARARASI PLATFORM JÜRİSİ
Mesut Uçakan – Türkiye/Senarist/Yönetmen
Mohammad Attebai – İran –Yapımcı
Orxan Fikretoglu – Azerbaycan – Yazar/Senarist/Yönetmen
FİLM YÖN JÜRİSİ
Mehmet Eryılmaz
Nisan Akman
Aydın Sayman
SİYAD Jürisi:
Metin Gönen
Okan Arpaç
Barış Saydam
FESTİVAL ONUR ÖDÜLLERi
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Malatya Valiliği’nin katkılarıyla, 9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında 8.’si düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali’nin “Onur Ödülleri” bu yıl usta oyuncular Şener Şen ve Perran Kutman ile usta yönetmen Osman Sınav’a verilirken, “Sinema Emek Ödülü” makyaj sanatçısı Derya Ergün’e, Türk Sinemasına Katkı Ödülleri ise Malatya Yeşil Sinemaları sahibi Hüseyin Yeşil ile Fono Film Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan’a verilecek.
FESTİVAL AFİŞ VE TEMASI
“SİNEMA UZAKLARI YAKIN EDER” TURNA KUŞU
“Sinema sınırları, imkânsızlıkları, farklılıkları aşıp, halkları buluşturan bir sanattır” diyen Suat Köçer, bu anlayışla, Anadolu halk kültürünün çok önemli figürlerinden olan ve duyguların ulağı olarak sembolize edilen turnayı festival afişinde kullandıklarını söyledi. Masallardan destanlara, türkülerden şiirlere kadar halk edebiyatında geniş yer bulan ve sevgisi nesilden nesile aktarılan turnanın tasavvuf ve Anadolu’daki farklı inanış ve disiplinlerde de ayrı bir önemi bulunduğunu hatırlatan Köçer, aynı zamanda göçmen bir kuş olan turnayı, dünyanın dört bir yanında insanları benzer duygular etrafında buluşturan sinemanın birleştirici gücüne vurgu yapan bir sembol olarak tanımlamaya çalıştıklarını söyledi.