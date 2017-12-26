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Malatya'da bulunan tarihi küp

- Doğanşehir ilçesindeki bir bahçede bulunan ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen küp, Malatya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı - Malatya Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Özdaş: - "Dönemin buzdolabı, saklama kapları diyebiliriz eser için"

Malatya'da bulunan tarihi küp

MALATYA (AA) - Doğanşehir ilçesindeki bir bahçede bulunan yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen küp (pithos), Malatya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Pişmiş topraktan çark yapımı olan küp, kentte bu zamana kadar yapılan kazılarda elde edilen eserler içerisinde, kendi kategorisinde, bu büyüklük ve sağlamlıkta ele geçirilen tek eser olarak dikkati çekiyor.

Malatya Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Kenan Özdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözlü ihbar sonucunda eserin bulunduğunu ve bir gün süren özenli çalışma sonucunda müzeye getirildiğini belirtti.

Küpün bulunduğu alanın yeniden incelendiğini kaydeden Özdaş, çalışmaların tamamlanmasının ardından alanın tescili için Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne müracaatta bulunulacağını söyledi.

Küpün 135 santim yüksekliğinde, 92 santim çapında olduğunu anımsatan Özdaş, "Müze müdürlüğümüzde bu büyüklükte kendi formunda sağlam denilebilecek tek eserimiz. Envanter kayıtlarımızda böyle bir eser yoktur. Daha önceki kurtarma, yüzey, sondaj kazılarımızda ve bilimsel kazılarımızda bu büyüklükte ve çapta bir eserimiz bulunmamaktadır." diye konuştu.

Özdaş, küpün 2 bin yıllık olduğu tahmini dile getirerek "Dönemin buzdolabı, saklama kapları diyebiliriz eser için. İçinde tahıl saklanabilir ya da soğuktan koruması gereken yiyecekler. Pişmiş topraktan çark tekniği kullanılarak yapılan küpün üstünde ise kabartma halinde 4 kademelik bir desen bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

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