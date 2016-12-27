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Mamak'tan Halep'e 3 bin 500 battaniye

- Mamak Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliğiyle, "Halep Üşüyor" kampanyası kapsamında esnaftan toplanan 3 bin 500 battaniye, Suriyelilere ulaştırılmak üzere uğurlandı

Mamak'tan Halep'e 3 bin 500 battaniye

ANKARA (AA) - Mamak Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliğiyle, "Halep Üşüyor" kampanyası kapsamında Boğaziçi Mahallesi esnafından toplanan 3 bin 500 battaniye, Suriyelilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Mamak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, esnaftan toplanan battaniyeler yardım tırına yüklenerek, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Halep'e gönderildi.

Tırı uğurlama sırasında bir konuşma yapan Akgül, Halep'te yaşanan insanlık dramına değinerek, "Müminler aynı bedenin uzvu gibidir. Bir organ rahatsızsa, tüm vücut rahatsız olur." dedi.

Mesut Akgül, yaşanan zulüm ve savaşların son bulması temennisinde de bulundu.

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Mamak Belediyesi
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