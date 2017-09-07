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Marcus Miller 21 Ekim'de İstanbul'da

24. İstanbul Caz Festivali kapsamında Grammy ödüllü efsanevi müzisyen Marcus Miller, 21 Ekim'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Marcus Miller 21 Ekim'de İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilen festival kapsamında, bas dehası Marcus Miller, Zorlu PSM Ana Tiyatro'da hayranlarına müzik ziyafeti sunacak.

Marcus Miller, üstün yetenekli genç müzisyenlerle sahnede yer alacak ve yeni albümünden eserlerini seslendirerek, farklı bir repertuarla izleyicinin karşısında olacak.

Piyanodan klarnete, saksafondan gitara kadar tüm enstrümanları ustalıkla çalabilen şarkıcı, Türkiye cazını ve Anadolu müziğini yakından tanıyor.

Muhabir: Ayşe Büşra Erkeç

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