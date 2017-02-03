Mardin'in tarihi yapıları ışıklandırıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken beyaz örtüyle kaplanan ve akşam saatlerinde ışıklandırılan tarihi yapılar eşsiz bir güzelliğe büründü.

Tarihi camileri, medreseleri, mezarlıkları, caddeleri, evleri, müzesi ve kalesi ile ziyaretçileri büyüleyen, "Gündüz seyranlık, gece gerdanlık" olarak nitelendirilen Mardin'de, kar yağışının ardından havanın kararmasıyla seyirlik manzaralar oluştu.

Daracık sokaklarında dolaşırken mimarisi, tarihi ve görsel değerleri ile insanı geçmişte yolculuğa çıkaran Mardin'e kar yağışı ayrı bir güzellik kattı.



Mardin Kalesi, Kasımiye Medresesi ve Ulu Cami başta olmak üzere ışıklandırılan çok sayıda tarihi mekan, beyaz örtüsü ile görenleri büyüledi.

-Kar temizleme çalışmaları

Öte yandan, İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Belediyesi ekiplerince, ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelerde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de soğuk ve donmalara karşı uyarılarda bulunuyor.