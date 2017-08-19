BOLU (AA) - Bolu'da, "Marka Şehir Bolu ve 5. Uluslararası Köroğlu Festivali" kapsamında Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hindistan ve Gana'dan gelen halk dansları toplulukları dans gösterisi yaptı.

Bolu Valiliği ve belediyesi iş birliğinde gerçekleşen Türkiye ve dünyadan yüzlerce konuğa ev sahipliği yapan festivalin ikinci gününde, Anıt Park'ta çocuklar için animasyon gösterileri düzenlendi.

İl Kültür Müdürlüğü Sergi Salonunda "Türk Dünyası Sergisinde Köroğlu Resim ve Yaylaları" konulu serginin açılışı gerçekleştirildi. Yine aynı salonda Bolu Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından "Köroğlu" konulu oyun sergilendi.

Gün boyunca devam etkinlikler kapsamında Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hindistan ve Gana'dan gelen halk dans toplulukları tarafından Hükümet Meydanında gösteri düzenlendi.



