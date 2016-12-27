"Marmaris "Christmas" kenti olacak"

MUĞLA (AA) - Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, "Marmaris meydanında kurulan "Christmas Market"i (Yeni Yıl Pazarı) gelecek yıllarda geliştireceğiz. Marmaris'i 'christmas' kenti haline getireceğiz." dedi.

Gazetecilerle 2016 yılı değerlendirme toplantısında bir araya gelen Acar, Otelciler Birliği ile 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan ve 3 hafta boyunca açık kalacak "Christmas Market"in (Yeni Yıl Pazarı) daha da geliştirileceğini ve Avrupa kentlerindeki gibi olacağını kaydetti.

Acar, kendi vatandaşlarına ve ilçedeki yabancılara verdikleri değerin bir göstergesi olduğunu söylediği "Christmas Market"in gelecek yıllarda daha da geliştirilebileceğini söyledi.

Meydana kurulan yeni yıl pazarının halkı da mutlu ettiğine değinen Acar, "İnsanların buna ihtiyacı var. Zaten yaşadığımız ortam içerisinde ekonomik sıkıntılar, terör belası. İnsanların bu umutsuz tablodan biraz olsun sıyrılıp onları motive etmek, biraz renk katmak bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.

Acar, Güney Ege Otelciler ve İşlemeciler Birliği (GETOB) ile birlikte ortak çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "Benim de çok iyi bildiğim Avrupa’nın bazı kentlerinde benzer etkinlikler var ve bazı insanlar sırf bunun için o kentlere gidiyor. Çocuklara da eğlence imkanı sunduk. Bazı esnaflarımız geldi burada satış yapıyor. Bu bile Marmaris’e bir hareket getirdi. Buna herkesin ihtiyacı var. Sektörle birlikte bunu Avrupa’ya yansıttığımız taktirde, özel promosyonlarla belli sayıda insanların bu amaçla buraya gelmesini sağlayabiliriz." diye konuştu.

2016 yılının özellikle Marmaris için çok ağır geçtiğine değinen Acar, yurtdışı fuar tanıtımlarına belediye başkanları ve meclis üyelerinin gitmesinin bakanlık izni getirilmesine anlam veremediğini kaydetti.

Acar, "Gazi" tartışmalarının sorulması üzerine ise "Meclis Darbe Araştırma Komisyonu üyeleri Marmaris'e 15 Temmuz'da gösterdiği reaksiyonla ilgili "Gazilik" unvanı verilmesini öngörmüş. Bizim böyle bir gündemimiz yok. Bunun üzerinde fazla durmaya gerek görmüyorum. Gazilik çok önemli anlamlı bir terimdir. Bizim gündemimizde ilçemizin yaşadığı ekonomik sorunlar, turizmcinin sorunları var." diye konuştu.