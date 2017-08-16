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Marmaris'te "Engelsiz Plaj" açıldı

-Muğla'nın Marmaris ilçesinde engellilere özel 2 adet "Engelsiz Plaj" hizmete girdi

Marmaris'te

MUĞLA (AA) - Marmaris Belediyesi tarafından engellilere özel 2 adet "Engelsiz Plaj" açıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Marmaris Halk Plajı ve İçmeler Sahili'nde oluşturulan plajın açılış töreninde, ilçede eksik olan sosyal projelerden birisini hayata geçirdiklerini belirtti.

Engelliler için her türlü ihtiyaç ve konforu hazırladıklarını aktaran Acar, "Marmaris'te yaşayan, tatile gelen misafirlerimizin sahili ve denizi rahat şekilde kullanmasını sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Engelsiz plajı kullanan Dilek İlgün de daha önceleri kendisini annesinin denize götürdüğünü, artık kendisinin görevliler nezaretinde denize rahat şekilde girebildiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından bazı engelliler, kendileri için özel hazırlanan iskeleden görevlilerin yardımıyla denize girdi.

Engelsiz plajda, içinde engellilere göre dizayn edilmiş tuvaleti, soyunma kabini ve duşu olan özel ünite, tekerlekli sandalyelerin kum ve çakıllı zemin üzerinde rahat ilerlemesi için denize kadar ulaşan özel rampa bulunuyor. Güvenlik ve cankurtaran hizmeti de belediye tarafından sağlanıyor.

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Ali AcarEngelsiz PlajMarmarisMuğlaPlaj
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