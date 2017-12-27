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Masal kahramanları müzede canlanıyor

- Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesinde kurulan Masal Atölyesi'nde, Türk masalları okul öncesi çocuklar için canlandırılıyor - Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ertural: - "Öğrencilerimiz burada adeta kültür elçiliği yapıyor"

Masal kahramanları müzede canlanıyor

GAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesinde kurulan Masal Atölyesi'nde, Türk masalları okul öncesi çocuklara oyunlaştırılarak anlatılıyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında, GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü öğrencileri tarafından "Masal Atölyesi" oluşturuldu.

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Yrd. Doç. Dr. Neslihan Ertural'ın koordinatörlüğünde, Bey Mahallesi'nde bulunan Oyun ve Oyuncak Müzesinde hayata geçirilen atölyede, masallar, danslar, tekerlemeler ve oyunlar, okul öncesi dönemi çocuklar için sergileniyor.

Etkinliklerde çocuklar müzedeki masal kahramanlarının oyuncaklarını da görebiliyor.

Yrd. Doç. Dr. Neslihan Ertural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür öncülüğünde projeyi sürdürdüklerini belirtti.

Projenin, Türk Halk Oyunları Bölümü öğrencileri tarafından kültürel mirası yaşatmak için hayata geçirildiğini dile getiren Ertural, somut olmayan kültürel miras kapsamındaki masal ve tekerlemeleri derleyerek oyun haline getirdiklerini aktardı.

Çocukları mutlu edecek, görseli bol oyunlar yazdıklarını belirten Ertural, "İlk aşamada masallarımızı seçiyoruz, daha sonra bunları yorumluyoruz. İki öğrenci, bu masallardaki kahramanları canlandırıyor. Projemize ilk etapta okul öncesi çocukları dahil ettik. Projemiz haziran ayına kadar devam edecek. Türk masallarını yorumlayarak oyun haline getirmeyi sürdüreceğiz. Öğrencilerimiz burada adeta kültür elçiliği yapıyor." dedi.

- Türk ve Suriyeli öğrencileri birleştirdi

Oyunların aynı zamanda 4. sınıf öğrencilerinin bitirme ödevi olduğunu dile getiren Ertural, projeye ilkokul öğrencilerini de dahil ederek, onlara da masallar anlatacaklarını söyledi.

Ertural, yöreye ait unsurları özellikle projeye dahil ettiklerini ifade ederek, bu sayede Suriyeli çocukların yöreye ait unsurları da öğrendiklerini kaydetti.

Suriyeli çocukların Türk akranlarıyla beraber uyum içerisinde olduğunu aktaran Ertural, "Türk ve Suriyeli çocuklar, burada birbirleriyle konuşuyor. halk oyunları oynuyor. Oyunlar böylece bütünleştirici bir unsur haline geliyor. Çocuklar, sahiplenme duygusu kazanıyorlar. Bu bağlamda önemli bir görevi üstleniyoruz. Masallarımızda daha çok 'Keloğlan' yer alıyor. 'Nardaniye Hanım' var, 'Nohut Oğlan' masalı var. Devlerin de masalını anlattık." şeklinde konuştu.

Çocuklardan Belinay Can da izledikleri Keloğlan hikayesini çok beğendiğini belirtti.

Ersin Demir de Keloğlan masalını çok beğendiğini ifade ederek, en sevdiği tilki ve tavşan masalının da canlandırılmasını istedi.

Halep'ten 2 yıl önce gelen Suriyeli Hatice Ali ise Keloğlan'ın kim olduğunu bilmediğini ancak burada heyecanla izlediğini ve hikayeyi çok beğendiğini dile getirdi.

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GaziantepKahramanMasal
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