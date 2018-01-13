"Maskeli Balo" ilk kez MDOB sahnesinde

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "Maskeli Balo" operasının prömiyerini gerçekleştirdi.

Dünya prömiyeri 1859'da Roma Apollo Tiyatrosu'nda, Türkiye prömiyeri ise 1947'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde yapılan eser, Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturuldu.

Biletlerin tümünün satıldığı operanın orkestra yönetmenliğini Alexandru Samuil, sahne yönetmenliğini Yiğit Günsoy, dekor ve kostüm tasarımını Gülden Sayıl, koreografisini Kürşat Kılıç, ışık tasarımını Tarı Deniz ve orkestra yönetmen yardımcılığını ise Öner Özcan üstlendi.

Librettosunu Antonio Somma'nın yazdığı opera, sahne dekoru ve görsel şovlarıyla öne çıkarken, dünyaca ünlü bestecilerin aryaları da esere "ses" verdi.

Eserde başlıca rolleri Sevinç Demirağ, Seda Orta, Bengi İspir Özdülger, Bülent Bezdüz, Alaaddin Ataseven, Faik Mansuroğlu, Volkan Şen, Sibel Kızılateş, Stare Çelebi, Pınar Olgun Güven, Funda Hayfavi, Erdem Özdemir, Andrei Yevtushenko, Levent Yetkin, Serkan Sevinç, Korhan Dinçer, Serkan Karagöz, Cumhur İbili ve Ali Ulvi Karaca paylaştı.

- Eserin konusu

Boston Valisi Riccardo, yakın dostlarının ve gizli düşmanlarının da katılacağı bir maskeli balo düzenler. Maskeli Balo listesinde, yakın dostu Renato'nun eşi, büyük aşk beslediği Amelia da vardır. Aşk ve gururun savaşı maskeli balo, Vali Riccardo'nun en yakın dostu Renato tarafından öldürülmesiyle son bulur.