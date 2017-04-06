Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

MDOB "Macbeth" operasını sahneleyecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) William Shakespeare'in ölümsüz eseri "Macbeth" tragedyasının opera uyarlamasını seyirciyle buluşturacak.MBOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 perdelik "Macbeth" operası, 8 Nisan...

MDOB

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) William Shakespeare'in ölümsüz eseri "Macbeth" tragedyasının opera uyarlamasını seyirciyle buluşturacak.

MBOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 perdelik "Macbeth" operası, 8 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelenecek.

Recep Ayyılmaz'ın sahne yönetmenliğini üstlendiği eserin orkestra yönetmenliğini ise Nathalie Marin yapıyor. Dekorlarını Seyhan Atamer, kostümlerini Gizem Betil, koreografisini Serbülent Biçer ile Büşra Ay, ışık tasarımını Müfit Özbek’in yaptığı Macbeth operasının koro şefi ise Anıl Aydın.

William Shakespear'in bütün eserleri arasında, "Kötülük kavramının en yoğun biçimde irdelendiği oyun" olarak gösterilen Macbeth tragedyası, esere adını veren Macbeth'in tahta geçme hırsı yüzünden işlediği cinayetin ardından çektiği vicdan azabı ve karmaşık duygularını konu alıyor.

Shakespeare'in 411 yıl önce 1606'da yazdığı ölümsüz eser, F. M. Piave'nin librettosu ve Verdi'nin müziğiyle ilk kez 1842'de opera olarak sahnelendi ve bugüne kadar başyapıtlar arasındaki yerini korudu.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
MersinMersin Devlet Opera Ve BalesiWilliam Shakespeare
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5