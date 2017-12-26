Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 81. yılında İstanbul'daki mezarı başında anıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve Sultangazi Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin beraber organize ettiği, Ersoy'un mezarının bulunduğu Edirnekapı Şehitliğinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıldönümü nedeniyle öğrencilerle, edebiyatçılarla, şairlerle birlikte yad etmek için toplandıklarını belirterek, "Mehmet Akif, her yanıyla bir ahlak abidesidir. Şiirleri, hayatı, yazdıkları ve yaşadıklarıyla topluma öncü ve önder olmuş bir şahsiyettir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük milletlerin büyük kahramanları olduğunu vurgulayan Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Bu milletin büyüklüğünün işareti de Akif gibi bir kahramanı ortaya çıkarmasıdır. Ersoy'un yazdıklarının anlamının anlaşılması açısından gençlerimize, 'Safahat' okumalarının yapılması ve onun hayatının ayrıntılı bir şekilde anlatılması gerektiğine inanıyoruz. Yapılan bu programlar bir anlamda Akif'in yeni nesiller tarafından tanınmasına ve hayatının ilmi derinliği ve güzelliğinin öğrenilmesine vesile olacağına inanıyorum. Geçmişten bugüne kadar Akif'in Ankara'da Tacettin Dergahı'nda anılmasında ve organizasyonlar yapılmasında TYB her zaman öncülük etmiştir. Genel merkezimiz Mehmet Akif'i dergahta anarken, bizler de TYB İstanbul Şubesi olarak, milli şairimizi mezarı başında anıyoruz, anmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu topraklarda Akif sedası ve karakterinde öncüler eksik olmaz diye dua ediyoruz."

Bıyıklı, şair Sezai Karakoç'un milli şair Mehmet Akif Ersoy'a, "Ey şair, boşuna yaşamadın, boşuna savaşmadın ve boşuna ölmedin" dediğini hatırlatarak, "Bugün bu mezarı başında toplanan gençlik ve onun ideali olan Asım'ın nesli, onu hiç yalnız bırakmıyor. Öncüleri olmayan milletlerden öncüler çıkmaz. Akif de Türk milletinin öncüsüdür. Ömrünü milletine adamış insanların, milletimizin kalbinde sevgisinin hiçbir zaman bitmediğine şahit oluyoruz. Gençlerimizin gözlerindeki Akif ve İstiklal Marşı sevgisi, onun mesajının yerine ulaştığının en büyük göstergesidir." dedi.

- "Mehmet Akif'in işaret ettiği Asım'ın nesliyiz"

Sultangazi Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Şemsettin Çetin de Akif'in adını taşıyan bir okul olarak hem şanslı hem de büyük sorumluluk altında olduklarını belirterek, "Dertli olmak için Mehmet Akif'i okumalıyız çünkü derdimiz, dermanımızdır. Bu nedenle Akif'i anlamalı, okumalı ve örnek almalıyız çünkü hepimizin ondan kazanacağı önemli vasıflar var." diye konuştu.



Sultangazi Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Bünyamin Miroğlu ise "Bizler Mehmet Akif'in işaret ettiği Asım'ın nesli olarak, Allah'ın izniyle her zaman daha ileriye yani geleceğe cüret ederek, Asım'ın nesline uygun şekilde hal ve hareketler içinde bulunup tüm dünyaya örnek olacağız." açıklamasında bulundu.

Müslüman olmanın güzel örnek olmayı gerektirdiğini işaret eden Miroğlu, Mehmet Akif'i en iyi şekilde dünyaya anlatmak için büyük şairi anmaya devam edeceklerini belirtti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından program sona erdi.

- Milli şair, gün boyunca anılacak

Mehmet Akif Ersoy'u anma programı, TYB İstanbul Şubesi'nin mekanı olan Kızlarağası Medresesi'nde panel ile devam edecek.

İki oturum halinde gerçekleşecek programda ayrıca Akif'ten şiirler de okunacak.



