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"Mehter başı"nın tayini çıktı

- Gönüllü memurlardan oluşan mehter takımının mehter başı olan emniyet müdürü Erkan Aksu Kırklareli'ye atandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de gönüllü memurlardan oluşan mehter takımının "mehter başı" olan emniyet müdürünün tayini çıktı.

Kentte "Memur Mehter" diye de bilinen, gönüllü memurlarla iki yıl önce Valilikçe kurulan ekibin mehter başı görevini kurulduğundan bu yana yürüten Edirne Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Erkan Aksu, sınıf terfisiyle 2'nci sınıf emniyet müdürü rütbesine yükseldi.

Son atamalarda tayini Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne çıkan Aksu'nun, Kırklareli Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacağı öğrenildi.

Mehteran takımına yeni "mehter başı" bulunması çalışma yapılacağı bildirildi.

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