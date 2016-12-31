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Mekke'nin fethinin bin 386'ncı yılı

UŞAK (AA) - Mekke'nin fethinin bin 386'ncı yılı, Uşak'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenen etkinlikte kutlandı. Atatürk Spor Salonu'ndaki kutlama programı, Hafız Ömer Fatih Aşçı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı....

Mekke'nin fethinin bin 386'ncı yılı

UŞAK (AA) - Mekke'nin fethinin bin 386'ncı yılı, Uşak'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenen etkinlikte kutlandı.

Atatürk Spor Salonu'ndaki kutlama programı, Hafız Ömer Fatih Aşçı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından AGD Uşak Şube Başkanı Ahmet Özdemir, yaptığı konuşmada, 81 ildeki 600 merkezde düzenlenen etkinliklerle Mekke'nin fethinin bin 386'ncı yıl dönümünün kutlandığını söyledi.

Konuşmasında İslam dünyasına birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Özdemir, "Emperyalist güçler İslam dünyası üzerindeki oyunlarını artırarak sürdürüyor, yaşanılan savaş ve çatışma ortamının bir an önce son bulması en büyük dileğimiz." dedi.

Dernek üyesi öğrencilerin kortej yürüyüşünün ardından şiirler okundu, çeşitli spor yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Etkinlik sinevizyon gösterisi ile son buldu.

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Anadolu Gençlik DerneğiKutlamaMekke
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