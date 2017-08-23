Meksikalı iş adamı Pliego, Bodrum'dan ayrılamıyor

MUĞLA (AA) - Meksikalı iş adamı Ricardo Salinas Pliego ve ailesi, "Azteca" isimli 72 metre uzunluğundaki mega yatıyla 20 gündür Bodrum'da tatillerine devam ediyor.

2 Ağustos'ta Milas'ın Güllük Limanı'ndan çıkış yapan Pliego'ya ait yat, Bodrum'a geldi. İçerisinde Pliego ailesini taşıyan yat, Yalıkavak'taki marinaya demirledi. Geldiği günden bu yana ilçenin farklı noktalarındaki koyları gezen Meksikalı iş adamı ve ailesi, zaman zaman Bodrum'un Yalıkavak çarşısında gezintiye çıkıyor, restoranlarda yemek yiyor.

- "450 liralık hesaba şaşırdı"

Pliego'nun, 4 gün önce Bodrum'un Yalıkavak çarşısında yöresel yemekler yapan bir restorana oturduğu ve burada ailesiyle birlikte yemeklerin tadına baktığı öğrenildi.

Ricardo Salinas Pliego ve ailesi, restoranda çorba başta olmak üzere, günlük yapılan birçok yemekten yediği ve çok beğendiği belirtildi. Meksikalı iş adamının yedikleri yemeklerin ücretini az bulduğu ve gelen 450 liralık hesaba şaşırdığı da belirtildi.