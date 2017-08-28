Menderesleriyle ünlü yayla büyülüyor

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası, doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerini büyülüyor.

Aybastı ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, 1991 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi ilan edilmesinin ardından Valilik ve yerel yönetimlerin yürüttüğü tanıtım çalışmaları sonucu bölgede ön plana çıkan yaylalardan biri haline geldi.

Özellikle her yıl temmuz ayında düzenlenen Güreş ve Kültür Festivaliyle yoğun ilgi gören yayla, fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri oldu.

Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Perşembe Yaylası, yazın yanı sıra kış aylarında da konuklarını ağırlıyor.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Perşembe Yaylası'nın Tokat iline sınır olduğunu belirterek, yaylanın sahile 65 kilometre uzaklıkta bulunduğunu söyledi.

Perşembe Yaylası'nın 4-5 il ile 20 ilçenin ortak kullandığı bir yayla olduğunu dile getiren Gündoğar, yaylada 912 yıldır festivallerin düzenlediği belirtti.

Gündoğar, Perşembe Yaylası'nın farklı özellikleri olduğuna dikkati çekerek, "En büyük özelliklerinden biri doğa harikası mendereslere sahip olması. Bu mendereslerin bir dünya mirası olarak korunması amacıyla başlatılan çalışmada son aşamaya gelmiştir. Ayrıca bu menderesleri taçlandıran Çiseli ve Uzundere şelalelerine sahibiz." dedi.

Yaylaya 6-7 yıl önce yılda 200 bin turist geldiğini ancak yapılan tanıtım faaliyetleriyle yaylaya ilginin hayli arttığını vurgulayan Gündoğar, geçen yıl yaylayı 500 binin üzerine yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini, bu yıl sayının en az 600-700 bin civarında olmasını beklediklerini ifade etti.

Gündoğar, son yıllarda yapılan otellerle yaylada 250 yatak kapasitesine ulaşıldığını, ayrıca tesislerin 24 saat açık olduğunu kaydetti.

Yaylada imar çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Gündoğar, şunları aktardı:

"Son zamanlarda günübirlik olarak 50'nin üzerinde tur otobüsünün yanı sıra kendi araçlarıyla Arap turistler gelmekte. Başta Suudi Arabistan olmak üzere diğer Körfez ülkelerinden turistler burayı tercih etmektedir. Burada önümüzdeki yıllarda yıllık 700-800 bin ziyaretçi sayısına ulaşılacağını, yıllık 50 bin de konaklama olacağını tahmin ediyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Gündoğar, Ordu Valiliğince yürütülen "Hedef 1 Milyon Turist" projesi kapsamında yaylaya yabancı gazetecilerin de sık gelmeye başladığını belirterek, basın mensuplarının ülkelerine döndüklerinde yaptıkları yayınların, bölgeye gelen turist sayısını artırdığını dile getirdi.

- İşletmeciler memnun

İşletmeci Mustafa Belen, Almanya'da emekli olduktan sonra memleketine dönerek Perşembe Yaylası'na 60 yatak kapasiteli otel açtığını ifade ederek, "Yaylamıza Körfez ülkelerinden misafirler çok yoğun gösteriyor. Otelimizi yeni açmamıza rağmen doluluk oranı çok iyi. Turistlerin ilgisinden oldukça memnunuz." dedi.

Restoran işletmecesi Erkan Güleç de yaylaya son yıllarda gelen turistlerden hayli memnun olduklarını kaydederek, "Yıllık 2 bin civarında kuzu, 5 ton köfte ve 5 ton tavuk tüketimimiz var. Özellikle belediyemiz sayesinde buralara gelen turistlerin sayısı arttı. Bu durum da yüzümüzü güldürmektedir. Sadece biz değil, diğer restoran işletmecileri de aynı şekilde günlerini yoğun geçiriyor." sözlerine yer verdi.



