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Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul başvuruları başladı

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarının sergileneceği 13. sezonu için başvuruları kabul etmeye başladı.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul başvuruları başladı
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Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarının sergileneceği 13. sezonu için başvuruları kabul etmeye başladı.
19-22 Mart 2019 tarihleri arasında Zorlu PSM'de gerçekleşecek olan MercedesBenz Fashion Week Istanbul'da koleksiyonlarını sergilemek isteyen marka ve tasarımcılar, başvurularını 8 Şubat 2019 Cuma günü saat 23:00'a kadar http://mbfwistanbul.com/registration/ adresinden tamamlayabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
2019SonbaharkışIstanbulWeekFashionMercedesbenz
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