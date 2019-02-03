Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarının sergileneceği 13. sezonu için başvuruları kabul etmeye başladı.
19-22 Mart 2019 tarihleri arasında Zorlu PSM'de gerçekleşecek olan MercedesBenz Fashion Week Istanbul'da koleksiyonlarını sergilemek isteyen marka ve tasarımcılar, başvurularını 8 Şubat 2019 Cuma günü saat 23:00'a kadar http://mbfwistanbul.com/registration/ adresinden tamamlayabilirler.
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul başvuruları başladı
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarının sergileneceği 13. sezonu için başvuruları kabul etmeye başladı.
03 Şubat 2019 Pazar 15:02
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarının sergileneceği 13. sezonu için başvuruları kabul etmeye başladı.