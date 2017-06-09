Mermerler 15 Temmuz şehitleri anısına yontuldu

ADANA (AA) - SERHAT ÇAĞDAŞ - Adana Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 3. Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu kapsamında 9'u yabancı 10 heykeltıraş, kentin çeşitli noktalarına yerleştirilecek birlik ve beraberliği, demokrasi ve özgürlüğü simgeleyen soyut ve somut çalışmalara imza attı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığınca, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümünün desteğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu, 15 Temmuz şehitleri anısına "Demokrasi ve Özgürlük" temasıyla gerçekleştirildi.

Üç hafta süren sempozyumda 9'u yabancı 10 heykeltıraş, Adana'nın çeşitli noktalarına yerleştirilecek eserlerini oluşturmak için ter dökerek toplumda birlik ve beraberliği, demokrasi ve özgürlüğü simgeleyen soyut ve somut çalışmalar hazırladı.

Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Özlem Kulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz şehitlerinin anısını eserlerle de yaşatacaklarını söyledi.

15 Mayıs'ta başlayan sempozyum kapsamında gerçekleştirilen yarışma için yapılan 65 başvurunun jüri tarafından değerlendirildiğini ifade eden Kulak, "Değerlendirmeler sonunda İtalya'dan Adriano Ciarla, Alessio Ranalda, Giogie Cpajak, Polonya'dan Anna Rasinska, Bulgaristan'dan George Minchev, Türkiye'den Işıl Şen, Gürcistan'dan Ivane Tsiskadze, Ukrayna'dan Michael Levchenko, Çin'den Qian Sihua ve Hindistan'dan Tutu Pattnaik'e ait 10 eser seçildi." dedi.

"Demokrasi ve Özgürlük" temalı konuya ilişkin hazırlanan eserlerin jüriye, maket ve görsel önerileriyle sunulduğunu dile getiren Kulak, şöyle devam etti:

"Eserleri seçilen heykeltıraşlar, sempozyum alanında mermerleri işleyerek ortaya heykeller çıkardı. Sanatçılar çok yoğun bir şekilde çalıştı ve eserlerini meydana getirdi. 15 Temmuz demokrasinin kesintiye uğratılmaya çalışıldığı bir süreçti. Biz de demokrasinin ve özgürlüğün önemini sanatçıların gözünden anlatarak bunu yansıtmaya çalıştık. Kimisi bir çatı altında insanların toplanarak birliği ve bütünlüğü nasıl sağlanacağını anlattı. Kimisi bir liderin toplumda ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için lider tasvir etti. Kimisi bir insan silüetinin üzerinde güvercin yaparak özgürlüğü temsil etti. Her sanatçı eserinde kendi dilinde bunu bizlere aktarmaya çalıştı."

Kulak, eserlerin, kentin uygun görülen muhtelif parklarına ve noktalara yerleştirilerek Adanalıların beğenisine sunulacağını dile getirdi.

- "Birlik olmanın önemini işledim"

Heykeltıraş Işıl Şen de daha önce farklı ülkelerde birçok taş heykel sempozyumuna asistan ve sanatçı olarak katıldığını belirterek, "Türkiye'de ilk defa sanatçı olarak çalışıyorum. Daha önce İsveç, Kahire, Mısır ve Güney Kore'de eserlerim mevcut." dedi.



Sempozyumun kendisi için heyecan verici olduğunu vurgulayan Şen, şunları kaydetti:

"Kendi ülkem için kalıcı bir iş yapmak ve yıllar sonra o bölgeye gittiğimde kendi çalışmamı görüp mutlu olacağımı düşünüyorum. Bu çok heyecan verici bir olay. Çalışmanın ismini 'Birlik' olarak belirledim. Burada yıkıcı, tehdit edici bir durum karşısında zorluklarla dolu bir yolu aşmak için özel olana varma yolunda tek vücut olup güçlü ve dinamik duruşla birlikte aşılamayacak hiçbir engel olamayacağını anlatmak istedim. İnsanların bir çatı altında toplanarak birlik ve bütünlüğü anlatmak ve bir arada olmanın güçlü olduğunu vurguladım. Toplumun güçlü olması için insanların bir arada olması önemlidir. Bireysel hareket etmek ya da tek başına azınlık olmak güce karşı dirençsizliğe neden olur. Birlik olmak ise yıkıcı bir tehdit karşısında daha güçlü ve daha dik duruş sergilemeye neden olur. Eserimde bunu işlemek istedim."

Şen, sempozyumda farklı ülkelerden çok sayıda sanatçının katıldığını ve tek Türk olmasının ayrıca bir gurur kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.