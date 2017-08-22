Mersin'de Göçer Yörük Şenliği

MERSİN (AA) - Mersin'de, konar göçerlik kültürünü devam ettiren Yörükler için Torosların 2 bin 336 rakımındaki eteklerinde "Göçer Yörük Şenliği" düzenlendi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz mevsimini Akkuyu yaylasında geçiren Yörüklerin kültür ve yaşamlarının tanıtılması için düzenlenen şenlikte konuklar, kıl çadırlarda 1 gece konakladı.

Ateş yakılarak halaylar çekilen etkinlikte, yörükler tarafından misafirlerine sıkma, börek, yayık ayranı, yüksük çorbası ve dövme pilavı ikram edildi.

Mersin Enduro Kulübü üyeleri de yaylada yaptıkları deneme sürüşleriyle şenliğe renk kattı.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, bu yıl ilki düzenlenen etkiliğin gelecek yıl daha kapsamlı bir şekilde organize edileceğini belirterek, "Gelecek yıl daha geniş kapsamlı organize edeceğimiz Göçer Yörük Şenliğimiz ile teknolojik gelişmişliklerden ve yoğun şehir hayatından uzaklaşmak isteyen vatandaşlarımızı bu ortamda dağ havasında kıl çadırlarda konuşlandırarak, yörüklerimizle buluşturmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yörüklerimizin yaşam ve kültürlerini yerinde izlemelerine vesile olacaklarını bildiren "Vatandaşlarımız bu şenliğimizde zaman gelecek koyun güdecek, zaman gelecek koyun sağacak ve yoğurt çalacak. İki günlük süreçte bizleri misafir eden yörük kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



