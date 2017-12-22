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Mersin'de "Hanım Olan Hizmetçi" operası sahnelendi

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi "Hanım Olan Hizmetçi" operasını öğrenciler için Mersin Kültür Merkezi'nde sahneledi.Dünyaca ünlü sanatçı Giovanni Battista Pergolesi'nin bestelediği ve prömiyeri mayıs ayında...

Mersin'de

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi "Hanım Olan Hizmetçi" operasını öğrenciler için Mersin Kültür Merkezi'nde sahneledi.

Dünyaca ünlü sanatçı Giovanni Battista Pergolesi'nin bestelediği ve prömiyeri mayıs ayında yapılan eserin orkestra yönetmenliğini Orhan Öneri Özcan, sahne yönetmenliğini ise Süleyman Tekin üstlendi.

Hatice Kaptı'nın da dekor ve kostümlerini yaptığı eser, öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Beceriksiz, rahatına düşkün ve zengin bir erkek ile onun çocuk yaşta evine alıp, büyüttüğü güzel ve kurnaz bir genç kız olan hizmetçisi arasında geçenleri konu eden eserde başlıca rolleri Kıvanç Uğraşbul, Volkan Şen, Sevil Erçak, Itır Gözde Tuyan, Tolga Erden ve Zeynep Özgür Yılmaz dönüşümlü olarak paylaştı.

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