Mersin'e arkeopark kazandırılacak

MERSİN (AA) - Mersin'deki Soli Pompeiopolis Antik Kenti ve çevresinin arkeopark haline getirilmesi için hazırlanan projenin Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulduğu bildirildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaklaşık 3 bin yıllık tarihe sahip olan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışması yapan Prof. Dr. Remzi Yağcı ve ekibini ziyaret edip, bilgi aldı.

Kazı başkanı Yağcı, çalışmaların Sütunlu Cadde'de sürdüğünü ifade ederek, bunun yanı sıra höyük alanının güney ucundaki hamamda da kazı yaptıklarını aktardı.

Son dönem kazılarda önemli bulgulara ulaştıklarının altını çizen Yağcı,"Hamamın bulunduğu alan çok farklı kültürlerin iç içe geçmiş bir şeklini oluşturuyor. Tamamıyla açığa çıkarılarak restore edilirse dünya çok önemli bir esere kavuşmuş olacak." ifadesini kullandı.

Tarhan da antik kent ve çevresinin içinde bulunduğu geniş arazinin arkeopark haline getirilmesi için proje hazırlayıp, Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduklarını bildirdi.

Valilik kanalıyla yaptıkları başvurunun sonucunu beklediklerini, bölgede kazıların tamamlanarak bir an önce turizme kazandırılması için de ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade eden Tarhan, şunları kaydetti:

"Bu zenginlikleri bir an önce yeryüzüne çıkararak insanlarla buluşturmalıyız. Bölgede kamulaştırmanın ve kazıların tamamlanarak tarihi değerlerin yok olmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Burada 3 bin yılla yayılmış medeniyetlerin üst üste gelmiş kalıntılarından bahsediyoruz. Zaten Mezitli'nin neresini kazsak mutlaka böylesi bir kültürel zenginlikle karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda inşat kazısında roma mezarları bulunmuştu. Yine birkaç gün önce yol yapımı sırasında birkaç mezarın bir arada bulunduğu mezarlık tesadüfen ortaya çıktı. Zaten uzun zamandır Soli ve çevresinde gerçekleşen kazılar da devam ediyor. Yine çok az da kalıntısı kalmış olsa da amfi tiyatro, çok fazla gündeme getirmemize rağmen halen gün yüze çıkaramadığımız, ünlü matematikçi ve düşünür Aratos'un mezarı, güneyimizde Selçuk Üniversitesi tarafından geçtiğimiz günlerde keşfi tamamlanan antik limanımız yeniden gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor."