Mersin'in tanıtım filmine uluslararası ödül

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odasınca (MTSO) hazırlanan "Mersin'in Gizemi (Mystery of Mersin)" adlı tanıtım filmi, Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası SILAFEST Film Festivali'nde "Yılın En İyi Turizm Filmi" seçildi.

MTSO'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl düzenlenen Akdeniz Turizm Forumu için hazırlanan film, ITB Berlin Golden City Gate Ödül Töreni'nde aldığı üçüncülük ödülünün ardından, Sırbistan'dan da başarıyla döndü.

Film, Belgrad'da düzenlenen Uluslararası SILAFEST Film Festivali'nde, 200 eser arasında yapılan değerlendirme sonucu "Yılın En İyi Turizm Filmi" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, filmin eylül sonunda Cannes'te gerçekleştirilecek Kurumsal Medya ve TV Ödülleri töreninde de izleneceğini belirtti.

Filmde, Mersin'in merak uyandıran yanlarının görüldüğünü ifade eden Aşut, Mersin'in uluslararası platformda tanıtılması konusunda filmin aracı olduğunu vurguladı.

Çok kısa sürede minimum maliyetle hazırlanan filmin yurt dışında katıldığı tüm festivallerde büyük beğeni topladığını bildiren Aşut, şunları kaydetti:

"Filmimiz Belgrad'da, çok yüksek bütçelerle hazırlanan Dubai, Portekiz, Kanarya Adaları gibi turizmde iddialı destinasyonların filmlerini arkasında bırakarak liderliği göğüslemiştir. Mersin'in Gizemi, artık bir marka olma yolunda ilerliyor. Bu isim altında bir sosyal medya hesabı oluşturduk. Sadece uluslararası tanıtımlarımız değil iç turizmde de çalışmalarımız devam ediyor. Bu yaz başı itibarıyla 'Mersin Seni Çağırıyor' sloganıyla hazırlattığımız 4 kısa filmimiz de kasımda Bakü'de gerçekleşecek festivalde yarışacak."