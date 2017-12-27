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"Mesut Uçakan'a Saygı Gecesi"

- Esenler Belediyesi'nce düzenlenen etkinlik, 29 Aralık'ta Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - "Milli sinema"nın temsilcilerinden kabul edilen senarist ve yönetmen Mesut Uçakan için sanat hayatının 40. yılında "saygı gecesi" düzenlenecek.

Esenler Belediyesi'nce organize edilen "Mesut Uçakan'a Saygı Gecesi", 29 Aralık'ta Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Mesut Uçakan'ın hayatının ve eserlerinin yansıtıldığı bir serginin de açılacağı etkinlikte, sanatçı Aykut Kuşkaya mini konser verecek.

Uçakan'a özel hazırlanan "Sonsuz Kale" belgeselinin gösterileceği etkinlikte, yönetmenin 40 yıllık sinema yaşamına yeni nesil sinema yazarlarının gözünden bakmayı amaçlayan "40 Yıllık Sinema Serüveni" isimli kitap da dağıtılacak.

Etkinliğe, Mesut Uçakan'ın yanı sıra Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve sanat camiasından çok sayıda davetlinin katılımı bekleniyor.

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