MFÖ, Bodrum'da hayranlarıyla buluştu

MUĞLA (AA) - Pop-rock grubu MFÖ, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan grup, özel bir organizasyon ile Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıktı.

Grubun konserinde seslendirdiği ilk üç şarkı, yeni albümlerinde yer alan "Aşkın kenarından", "Emin misin" ve "Beyaz sayfa"dan oluştu.

Eski albümlerinden de şarkılar seslendiren gruba, izleyenler eşlik etti.

Konseri, oyuncu Sermiyan Midyat ve şarkıcı Yeşim Salkım'ın da aralarında olduğu yaklaşık 3 bin kişi izledi.