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MFÖ, hayranlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Müzik dünyasına 1960'lı yılların sonunda giren pop-rock grubu MFÖ, müzikseverlerin de eşlik ettiği birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi."BKM Açıkhava'da 2017" etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava...

MFÖ, hayranlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Müzik dünyasına 1960'lı yılların sonunda giren pop-rock grubu MFÖ, müzikseverlerin de eşlik ettiği birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

"BKM Açıkhava'da 2017" etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşan grup, sahne performansıyla müzikseverlerin takdirini topladı.

Mazhar Alanson, sahnede yaptığı konuşmada, yeni bir albüm yaptıklarını belirterek, üç şarkıyı klasikleşen MFÖ şarkılarından önce seslendireceklerini ve çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Konseri izlemeye gelen hayranlarına konsere geldikleri ve alkışladıkları için teşekkür eden Alanson, şunları söyledi:

"Biz konsere başladığımızda, 'Haydi hep beraber MFÖ şarkıları söyleyeceğiz' diye başlıyoruz söze ve bu bize çok mutluluk veriyor. Yine öyle başlamak isterdim sözlerime ama önce bir sürpriz yapmak istedik ve yeni albümümüzden 3 şarkıyı sizlere okumak istiyoruz. Bunun için çok heyecanlıyız. Bu seslendirdiğimiz şarkılar da ileride, 'Güllerin İçinden' gibi hep bir ağızdan söylenecek, biz o günleri görebilecek miyiz bilmiyorum."

Grup, bir önceki albümünden "Beyaz Sayfa", "Senin Hatırına" ve "Hayret Makamında" gibi şarkılarını icra etti.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan grup, akustik olarak gerçekleştirdikleri konserde, "Ele Güne Karşı", "Asabiyim Ben", "Ah Bu Ben", " Sarı Laleler", "Sakın Gelme", "Mecburen" ve "Psikopatım" gibi klasikleşmiş eserlerini yorumladı.

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