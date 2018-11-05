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MİLONGA KANYON’DA!

Tango severler tarafından heyecanla beklenen ve gelenekselleşen Milonga, sonbaharın romantik ruhu eşliğinde Kanyon misafirleriyle buluşuyor. 6 Kasım Salı günü Kanyon’un sıra dışı atmosferinde gerçekleşecek olan “Kanyon Milongası” tango tutkunlarını unutulmayacak bir akşama davet ediyor.

MİLONGA KANYON’DA!
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Kanyon, gelenekselleşen Milonga etkinliği ile 6 Kasım Salı akşamı misafirlerini bir kez daha dans rüzgarı ile karşılayacak. Sosyal ve gösteri tango danslarının yapıldığı etkinlik anlamına gelen Milonga, katılımcılarına eşsiz bir deneyim sunuyor.

Tango tutkunlarının heyecanla beklediği geceye özel Kolombiya’dan gelen ve 2 kez Dünya Tango Şampiyonu olan Tanya Gutierrez ve Sebastian Avendaño’nun zarif adımları bu sonbahar akşamında içinizi ısıtacak. Ayrıca bu unutulmayacak gecede, tangoyu bilenler pistteki yerini alırken, daha önce tangoyu deneyimlememiş misafirlere yeni bir fırsat doğuyor. Kanyon, müziğin eşsiz tınısı eşliğinde tango dansını deneyimlemek isteyenlerin tango eğitmenleriyle tanışıp daha sonraki etkinliklerde onların da dans pistinde yer alabilmelerine imkan sağlıyor.

Tango ritimlerini hissetmek isteyen herkesi 6 Kasım Salı akşamı 19.30 – 23.45 saatleri arasında Kanyon’a bekliyoruz.

Bırakın tango adımlarınıza eşlik etsin.

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Anahtar Kelimeler:
#tangoMilongaKanyon
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