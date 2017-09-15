EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi'nce düzenlenen ve Türkiye'deki 22 ayrı mimarlık fakültesinden öğrencilerin 5 gün boyunca atölye çalışması gerçekleştirdiği, "Kültür Mirası Atölyesi-Bir Osmanlı Kenti Edirne" çalıştayı sona erdi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Mimarlık Fakültesi'nde çalıştayın kapanışı dolayısı düzenlenen toplantıda, Edirne'yi yaşamadan Edirne'nin ve Osmanlı medeniyetinin anlaşılmayacağını söyledi.

Öğrencilerin çalıştay boyunca Edirne'yi yaşadığını belirten Özdemir, "Edirne İstanbul'u fetheden medeniyetin kurulduğu şehirdir. Biliyorsunuz ki fetihler ancak medeniyetlerle mümkündür. Eğer bir medeniyetiniz yoksa diğer medeniyetlerin sizi kabul etmesi mümkün değildir. Burada öyle bir medeniyet kurulmuştur ki kitaplarda anlatılır 'İstanbul'da kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz' diyen anlayış aslında Edirne'de kurulan medeniyetin farklı inanç ve insanlar nezdinde nasıl algılandığı, nasıl yaşandığının bir göstergesidir. Edirne'deki medeniyette farklı inanç ve düşüncedeki insanlar ortak bir yaşama biçimi oluşturmuştur. Bu medeniyet dünyaya örnek olmuştur." dedi.

Mimarlık öğrencilerinin mutlaka Edirne'de staj yapması gerektiğine vurgu yapan Vali Özdemir, "Mimarlık öğrencileri mutlaka Edirne'yi görmeli. Mimarlık öğrencileri olarak sizler Edirne'yi görmeden mimarlık fakültesinden mezun olursanız ve Edirne'yi anlamadan mimarlığa başlarsanız önemli bir ayağınızın, önemli bir yönünüzün eksik olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da çalıştayı geleneksel hale getireceklerini belirtti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğrencisi, Ahmed Hussein Hezam kitaplarda öğrendikleri bilgileri Edirne'de yaşadıklarını ve tarihi yapıları incelediklerini söyledi. Edirne'nin Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehir olduğunu, bunun mimari yapısında da görüldüğünü anlatan Hezam, çalıştayın yararlı olduğunu belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora Öğrencisi Emine Paran da külliyelere ilişkin çalışma yaptığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığının külliyeler projesine yönelik çalışmalar da yapacaklarını anlatan Paran, Edirne'deki II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin güzel bir örnek olduğunu dile getirdi.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğrencisi Esra Demirci de Edirne'deki her tarihi yapının hem mimari hem de içeriksel derinliği olduğunu, hatta üzerine türküler, şiirler yazıldığını öğrendiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Özdemir, TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, çalıştaya katılanlara sertifikalarını verdi.







