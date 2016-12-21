Minik yüreklerden kahraman polislere moral mektubu

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde, ana sınıfı öğrencileri, 10 Aralık'ta İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki terör saldırısında şehit olan polislerin mesai arkadaşlarına moral vermek amacıyla yazdıkları mektuplarla yaptıkları Türk bayrağını gönderdi.

Aşkale ilçesine bağlı Ortabahçe İlkokulu'nda öğrenim gören 10 ana sınıfı öğrencisi, Beşiktaş ilçesindeki terör saldırısında şehit olan polislerin mesai arkadaşları için Aşkale Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinlikte mektup yazdı.

Mektuplarında şehit polislere duydukları sevginin yanı sıra üzüntü ve minnet duygularını dile getiren öğrenciler, mektuplarında, "Polis amca, bizleri koruduğunuz için size çok teşekkür ederiz", "Sizleri çok seviyoruz" ve "Arkadaşlarınızın şehit edilmesine çok üzüldük" gibi ifadelere yer verdi.

Öğrenciler, gramafon kağıtlarından 2 gün uğraşarak yaptıkları Türk bayrağı ile yazdıkları 15 mektubu terör saldırısında şehit olan polislerin mesai arkadaşlarına ulaştırılması için okul yetkilileri aracılığıyla, kargoyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne gönderdi.

Aşkale Kaymakamı Hayrettin Çiçek, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, öğrencileri gönülden tebrik ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Çocukların milli ve manevi duygularını ifade edebilmeleri, şehitlerine sahip çıkmaları çok önemli. Gençlerimizin, çocuklarımızın milli ve manevi duygularla yetiştirilmesi öncelikli hedefimiz olmalıdır. Bu çalışmanın diğer okul ve öğrenciler için de örnek olacağını düşünüyorum. Bu çalışmaya vesile olan arkadaşları da tebrik ediyorum."

Okul Müdürü Murat Çomaklı da yaşanan son terör olayları nedeniyle veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin büyük üzüntü yaşadığını, yapılan bu etkinlikle öğrencilerin duygularını ifade etme imkanı bulduğunu aktardı.

Okulda görevli öğretmenlerle hain terör girişimlerinin son bulmasını temenni ettiklerini aktaran Çomaklı, "Okul öncesi öğretmenimizin, sınıfıyla böyle anlamlı bir etkinlik yapmasından dolayı mutluyuz. Öğrencilerimiz, şehitlerimize minnettar." dedi.

Etkinliği düzenleyen Ortabahçe İlkokulu Öğretmeni Halit Öncer ise şehit polisleri asla unutmayacaklarını ifade ederek "Bu etkinliği, şehit polislerin arkadaşlarına moral vermek için düzenledik. Ayrıca çocuklarda bayrak ve vatan sevgisi bilincini geliştirmek için bayrak etkinliği yaptık." diye konuştu.

Öncer, milletin güvenlik güçlerinin arkasında olduğuna işaret ederek "Millet olarak polisimizin, askerimizin ve güvenlik kuvvetlerimizin her zaman arkasındayız. Allah yardımcıları olsun." görüşünü kaydetti.







