'Mirası Kahkaha Olan Usta Tiyatrocu: Nejat Uygur'

İSTANBUL (AA) - Türk tiyatrosunun usta ismi Nejat Uygur, 10 Ağustos 1927 tarihinde Kilis'te subay bir baba ve öğretmen bir annenin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz ilkokul yıllarında tiyatroya ilgi duyan sanatçıdaki yeteneği ilk olarak geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi olarak bilinen İsmail Dümbüllü keşfetti. 1938 yılında tiyatroya adım atan Uygur, ilk eğitimini ailesinin tayinleri sebebiyle Anadolu'nun çeşitli okullarında aldı.

Usta sanatçı, Çanakkale, İstanbul Sarıyer ve Manisa'da ortaöğretimi tamamladıktan sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nin Heykel Bölümü'ne girmiş, fakat bitirmeden okuldan ayrılmıştır. Uzun yıllar oyunculuğuyla Türk izleyicisinin beğenisini kazanmayı başaran Uygur, Sarıyer Halkevi'nin tiyatro bölümündeki Avni Dilligil Tiyatrosu'nda da kısa bir süre amatör olarak oyunculuk yaptı.

Daha sonra spora duyduğu ilgiden dolayı 1943 yılında yine Sarıyer Halkevi'nde başladığı boksla beraber, atletizm, su topu ve at biniciliği alanlarında da başarılar kazandı.

Profesyonel tiyatroya 1949 yılında başladı

Tiyatroya profesyonel anlamda 1949 yılında "Nejat Uygur Tiyatrosu" ile başlayan Uygur, kendisi gibi tiyatrocu olan Necla Uygur ile 1952 yılında evlendi. Sanatçının Ahmet, Kemal, Behzat, ikiz kardeşler Süheyl ve Süha olmak üzere 5 çocuğu dünyaya geldi.

Oğullarından Süheyl ve Behzat Uygur babalarının yolundan giderek tiyatro sanatçısı oldu. Süha Uygur ise halen Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini sürdürmektedir.

Sanat hayatı boyunda 50'den fazla ödül aldı

Uygur, başta Altın Kelebek TV Yıldızları Yarışması kapsamındaki "Tiyatroya Destek Yılı Özel Ödülü", Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülü kapsamında "En İyi Tiyatrocu", 22. Avni Dilligil Tiyatro Ödülleri'nde "Belkıs Dilligil Onur Ödülü" olmak üzere 50'yi aşkın ödülün sahibi oldu.

Uygur, 2007 senesinde beyin damarlarında oluşan tıkanıklık sebebiyle kısmi felç geçirdi. 18 Kasım 2013'te solunum yetmezliği sebebiyle, 86 yaşında vefat eden Nejat Uygur Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.





















