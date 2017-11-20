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Mısır tarihi eserlerini geri alıyor

KAHİRE (AA) - Mısır'ın yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) kaçırılan Firavunlar dönemine ait 14 parça tarihi eseri geri alacağı bildirildi. Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya...

Mısır tarihi eserlerini geri alıyor

KAHİRE (AA) - Mısır'ın yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) kaçırılan Firavunlar dönemine ait 14 parça tarihi eseri geri alacağı bildirildi.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, GKRY, yurt dışına kaçırılan Firavunlar dönemine ait 14 parça eserin iadesini kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Güney Kıbrıs ziyaretiyle eş zamanlı yapılan açıklamada, Mısır'ın diplomatik ve hukuki çabalarının ardından bu eserlerin ülkeye ait olduğunu ve yasa dışı yollardan kaçırıldığını ispatladığı kaydedildi.

Eserler arasında üzerinde firavun 2. Ramses'in adının yazılı olduğu kaymak taşından bir vazo ile antik Mısır'da bazı kalıntı parçalarının olduğu ifade edildi.

Öte yandan Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, parlamentoda yaptığı konuşmada Mısır'ın son 2 yılda bin 300 parça tarihi eseri geri aldığını belirtti.

Bakan Anani, 2016 yılında 800, 2017'de 500 parça eserin, 10 farklı ülkeden alındığını kaydetti.

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Güney Kıbrıs Rum YönetimiMısırTarihi Eser
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